Üye Girişi
Yurt dışında ayak parmakları kesilecekken şifayı Türkiye'de buldu - Son Dakika

Yurt dışında ayak parmakları kesilecekken şifayı Türkiye'de buldu

27.10.2021 09:57
Yurt dışında ayak parmakları kesilecekken şifayı Türkiye'de buldu

Bosna Hersek'te ve Hırvatistan'da ayak parmaklarının kesilmesi gerektiği söylenen ve yürümekte güçlük çeken romatoid artrit hastası Fikreta Krupiç, Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde yapılan başarılı ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.

Bosna Hersek'te ve Hırvatistan'da ayak parmaklarının kesilmesi gerektiği söylenen ve yürümekte güçlük çeken romatoid artrit hastası Fikreta Krupiç, Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde yapılan başarılı ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.

Medipol Mega açıklamasına göre, Bosna Hersek'te yaşayan 60 yaşındaki Fikreta Krupiç, yaklaşık 5 yıldır romatoid artrit hastalığından muztaripti. Krupiç, hastalığı nedeniyle ayakta durmakta güçlük çekiyor, yürümekte zorlanıyordu. Daha önce kendi ülkesinde ve Hırvatistan'da tek tedavinin ayak parmaklarının kesilmesi olduğu söylenen Fikreta Krupiç, Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünde görevli Dr. Öğr. Üyesi Bilgehan Çatal tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonla, hem ayak parmaklarının kesilmesinden kurtuldu hem de sağlığına kavuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çatal, romatoid artritin bütün eklemleri tutan iltihaplı bir hastalık olduğunu ve eklemlerde yıkıma sebep olan romatoid artritin, uzun süre tedavi edilmemiş hastalarda el ve ayaklarda ciddi deformitelere neden olduğunu dile getirdi.

Hastanın geldiğinde ayak deformitelerinden çok muzdarip olduğunu aktaran Çatal, "Tedaviye geç kalındığı için ayak parmakları neredeyse birbirinin üzerine atlamıştı. Bu hastanın günlük hayatta ayakkabı giymesini, yürümesini zorlaştıran bir durum. Kendi ülkesinde ve Hırvatistan'da tedavi yolları aramış ancak istediği yanıtı alamamış. Bizde romatoid artrit ayakta yaptığımız standart düzeltici cerrahiyle Fikreta hanımın ayaklarını düzgün bir forma kavuşturduk. Öte yandan romatizması için de Romatoloğumuz tedavi başlattı. Fikreta hanımı genel olarak tedavi ederek şifa bulmasına yardımcı olduk." ifadelerini kullandı.

"Romatoid artrit hastalığı erkeklere oranla kadınlarda daha sık görülür"

Bilgehan Çatal, romatizmal hastalığın kontrol altına alınmaması durumunda deformitelerin devam edeceğini ve ilerleyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bundan sonraki süreçte Fikreta hanımın dikkat etmesi gereken en önemli şey, romatizmal hastalıkları kontrol altına almak için bizim verdiğimiz ilaçları düzenli olarak kullanmasıdır. Onun dışında ek bir şey yapmasına gerek yok. Romatoid artrit hastalığı erkeklere oranla kadınlarda daha sık görülür. Toplumun yüzde 1 ila 2'sinde romatoid artrit görülebilir. Romatizmal hastalıklardaki en önemli faktör erken tanıyla hastalığın baskı altına alınmasıdır. Bu hastalığın tanı ve tedavisini romatoloji bölümü yapmakla birlikte, ortopedi ve travmatoloji bölümünün romatizmal hastalıklardaki yeri ise oluşan deformiteleri cerrahiyle düzeltmektir. Romatizmal hastalığı bulunan hastaların, deformiteleri yaşamamaları için tedavilerini aksatmamalarını, ilaçlarını düzenli kullanmalarını tavsiye ediyoruz."

"Yaklaşık 44 gündür Türkiye'deyim ve her şey çok güzel geçti"

Yaklaşık 5 yıldır hastalığıyla mücadele eden Fikreta Krupiç ise sürece ilişkin şunları aktardı:

"Romatizma kaynaklı eklemlerimde deformasyon vardı. Özellikle ellerimde ve kollarımda problemlere yol açan bu hastalık yaşam kalitemi düşürüyordu. Ayakta durmakta güçlük çekiyordum, çok fazla ağrım vardı. İlk önce Hırvatistan'daki bir hastaneyle görüştüm. Orada her iki ayak parmaklarımın kesilmesi gerektiği, tek çözümün bu olduğu söylenince vazgeçtim. Daha sonra Medipol Mega Üniversite Hastanesi'ne gelmeye karar verdim. Bilgehan hocamızla tanıştıktan sonra ayak parmaklarımın kesilmesine gerek kalmadığını, ameliyatla ayaklarımın düzelebileceğini söyledikten sonra büyük bir rahatlamayla birlikte tedavi sürecim başladı. Yaklaşık 44 gündür Türkiye'deyim ve her şey çok güzel geçti. Tekrardan ayaklarımın üzerinde durmaktan, yürümekten çok mutluyum."

Hırvatistan, Üniversite, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yurt dışında ayak parmakları kesilecekken şifayı Türkiye'de buldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Doktor adayları için kadavra bulmakta zorlanıyor! Fakülteler, 16 bin dolara yurt dışından ithal ediyor 09:49 Doktor adayları için kadavra bulmakta zorlanıyor! Fakülteler, 16 bin dolara yurt dışından ithal ediyor Hakan Çalhanoğlu, beklentiyi karşılayamadı! Devre arasında Inter'den gönderiliyor 09:47 Hakan Çalhanoğlu, beklentiyi karşılayamadı! Devre arasında Inter'den gönderiliyor Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti 09:41 Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti
Su altında çaresiz anlar! Kutup ayısı pençeleriyle kavradığı rakibini 60 saniyede öldürdü 09:35 Su altında çaresiz anlar! Kutup ayısı pençeleriyle kavradığı rakibini 60 saniyede öldürdü Çin, dünyanın ilk çift koltuklu savaş uçağını üretti! İkinci pilot elektronik ekipmanı ve silahı kontrol edecek 09:30 Çin, dünyanın ilk çift koltuklu savaş uçağını üretti! İkinci pilot elektronik ekipmanı ve silahı kontrol edecek Pervin Buldan, 09:27 Pervin Buldan, "hayır" oyu kullanılması için çağrı yaptığı tezkereye yanlışlıkla "evet" dedi! HDP'li vekillerden müdahale gecikmedi
Yapılan yanlışlık duyanları güldürdü! Uzaydan gelen gizemli sinyal, aslında Dünya'dan gönderilmiş 09:23 Yapılan yanlışlık duyanları güldürdü! Uzaydan gelen gizemli sinyal, aslında Dünya'dan gönderilmiş Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı 23:26 Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı

Son Dakika Haberleri
09:56 ABD'li siyasetçilerden Başkan Joe Biden'a skandal yaratacak mektup: Türkiye'ye F-16 satmayın
09:49 Doktor adayları için kadavra bulmakta zorlanıyor! Fakülteler, 16 bin dolara yurt dışından ithal ediyor
09:48 Borç yapılandırmadan yararlananlar dikkat! İlk taksidin son ödeme tarihi 1 Kasım
09:47 Hakan Çalhanoğlu, beklentiyi karşılayamadı! Devre arasında Inter'den gönderiliyor
09:35 Su altında çaresiz anlar! Kutup ayısı pençeleriyle kavradığı rakibini 60 saniyede öldürdü
09:28 Beşiktaş yenilgisiyle sinirlenen Fatih Terim'in soyunma odası sözleri ortaya çıktı
09:24 Rus vekilden ilginç SİHA açıklaması: Bizi, Çin malı olduğuna ve makine tüfekle vurulabileceğine ikna ettiler
09:22 Yapılan yanlışlık duyanları güldürdü! Uzaydan gelen gizemli sinyal, aslında Dünya'dan gönderilmiş
09:21 Kars Valiliği'nden, Kılıçdaroğlu'nun "Köy sularında arsenik tespit edildi" çıkışına cevap: İddialar gerçeklikten uzaktır
09:18 İlk kez görüntülendiler! Camdaki Kız'ın Sedat'ı onu sır gibi saklıyordu
ABD'li siyasetçilerden Başkan Joe Biden'a skandal yaratacak mektup: Türkiye'ye F-16 satmayın ABD'li siyasetçilerden Başkan Joe Biden'a skandal yaratacak mektup: Türkiye'ye F-16 satmayın         
09:56
Borç yapılandırmadan yararlananlar dikkat! İlk taksidin son ödeme tarihi 1 Kasım Borç yapılandırmadan yararlananlar dikkat! İlk taksidin son ödeme tarihi 1 Kasım         
09:48
Şeker hastalarıyla ilgili tedirgin eden araştırma! 13 yıl daha az yaşıyorlar Şeker hastalarıyla ilgili tedirgin eden araştırma! 13 yıl daha az yaşıyorlar         
09:46
Kendisini kedi sanan adam, annesi ve teyzesini öldürmekle suçlandığı mahkemede miyavladı Kendisini kedi sanan adam, annesi ve teyzesini öldürmekle suçlandığı mahkemede miyavladı         
09:39
İYİ Parti'de tezkere çatlağı! Durmuş Yılmaz, Akşener'in kararını uygulamadı İYİ Parti'de tezkere çatlağı! Durmuş Yılmaz, Akşener'in kararını uygulamadı         
09:34
Beşiktaş yenilgisiyle sinirlenen Fatih Terim'in soyunma odası sözleri ortaya çıktı Beşiktaş yenilgisiyle sinirlenen Fatih Terim'in soyunma odası sözleri ortaya çıktı         
09:28
Rus vekilden ilginç SİHA açıklaması: Bizi, Çin malı olduğuna ve makine tüfekle vurulabileceğine ikna ettiler Rus vekilden ilginç SİHA açıklaması: Bizi, Çin malı olduğuna ve makine tüfekle vurulabileceğine ikna ettiler         
09:24
İlk kez görüntülendiler! Camdaki Kız'ın Sedat'ı onu sır gibi saklıyordu İlk kez görüntülendiler! Camdaki Kız'ın Sedat'ı onu sır gibi saklıyordu         
09:18
AK Parti'ye oy vermekten vazgeçenlerin gerekçesi ne? Son anketten çarpıcı sonuç AK Parti'ye oy vermekten vazgeçenlerin gerekçesi ne? Son anketten çarpıcı sonuç         
23:21
EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi         
23:05
Tanıtımı yapılıp yayınlanmayan EDHO'da büyük kriz! Son gelişme dizinin hayranlarını yıkacak Tanıtımı yapılıp yayınlanmayan EDHO'da büyük kriz! Son gelişme dizinin hayranlarını yıkacak         
21:33
Annesinin Annesinin "Yılan" dediği nişanlısından ayrılan İsmail Balaban, yeni sevgilisi İlayda Şeker'e aşkını ilan etti         
19:26
Son Dakika: Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, 2 yıl daha uzatıldı Son Dakika: Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, 2 yıl daha uzatıldı         
18:26
150 yıl önce bir gurbetçi şehre getirildi! Almak için metrelerce kuyruk oluşuyor 150 yıl önce bir gurbetçi şehre getirildi! Almak için metrelerce kuyruk oluşuyor         
17:27
Dorukhan'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme Dorukhan'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme         
15:51
Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu         
15:23
Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi         
13:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2021 10:09:16. #1.11#
SON DAKİKA: Yurt dışında ayak parmakları kesilecekken şifayı Türkiye'de buldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement