Yurt dışında yaşayan Türk gençleri, yeni neslin ihtiyaç ve sorunlarını Ankara'da ele alacak - Son Dakika

Türk diasporasına mensup 30 genç, Ankara'da düzenlenen "Diaspora Gençlik Buluşması" kapsamında yurt dışında yaşayan yeni neslin sorunları ve ihtiyaçlarını masaya yatıracak.

Toplamda 14 farklı ülkeden 30 Türk diasporasına mensup gencin katıldığı buluşmanın açılışında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren birer konuşma yaptı.

Yurt dışında yaşayan diaspora mensuplarının gelecek nesillerin Türkiye'ye aidiyetini korumak için de çalışması gerektiğine vurgu yapan Çam, gençlerin kendisini bir hedef doğrultusunda konumlandırması ve ciddi bir çalışmayla hedefine ulaşması gerektiğini söyledi.

Çalışmanın da bilinçli ve verimli olmasının önemine dikkati çeken Çam, yurt dışında yaşayan Türklerin saygın, kurallara uyan, vergisini veren ve adil olan kişiler olmasının o ülkeler ile Türkiye arasındaki ilişkiye de katkı sağlayacağını belirtti.

Çam, yıllar geçtikçe yeni nesillerin Türkiye'ye olan bağının korunması gerektiğinin de altını çizerek "Bu irtibatı korumak, ait olduğumuz medeniyet dünyasını tanımakla, nesilden nesle aktaracak kabiliyeti geliştirmekle mümkün. 100 yıl sonra o topraklara aidiyetten ziyade Türkiye'ye aidiyet besleyen, kopamamış nesiller yetiştirmek gerekmiyor. Önemli olan o aidiyeti gönülde oluşturabilmek. En öncelikli konu gönül dünyamızdaki köprülerin sağlam şekilde inşa edilmesi." diye konuştu.

Bunun için Türkiye'ye ziyarete gelenlerin, memleket ve aile ziyareti yanında Türkiye'yi gezmesi, edebiyatını, sanatını öğrenmesi gerektiğini ifade eden Çam, "Lisanımızın çok iyi bir İstanbul Türkçesine ulaşması konusunda çaba sarf etmeliyiz." dedi.

Çam, Türkiye'de de farklı ülkelerden gelenlerin diasporalar oluşturduğuna dikkati çekerek "Herkes birbirinden yetişmiş insan transfer etmeye çalışıyor, biz de çalışıyoruz. YTB iyi burslar veriyor ve iyi gençleri Türkiye'ye çekmeye çalışıyor. Biz de bu yarışın içindeyiz." ifadesini kullandı.

Türklerin gittiği ülkede teröre karışmadığını, vefalı ve saygın bir vatandaş olduğunu söyleyen Çam, yurt dışında yaşayan Türklerin kendini geliştirmesinin hem Türkiye'ye hem de o ülkelere katkı sağlayacağını da sözlerine ekledi.

"Ayakları yere basan bir öz güven, ihtiyacımız olan his ve güç olacaktır"

YTB Başkanı Eren de konuşmasında etkinliğe katılanların kendi ülkelerinde sadece Türk toplumunun meseleleriyle değil tüm toplum kesimlerinin yaşadığı sorunlarla ilgilenen ve çözüm üzerinde çalışan kişiler olduğunu söyledi.

Eren, Diaspora Gençlik Buluşmasının hem belirlenen hedeflere odaklanan bir buluşma hem de katılımcılar için bağlantılar kurabileceği bir etkinlik olduğuna dikkati çekti.

Özellikle Avrupa'da Endülüs döneminden bu yana ilk kez bu kadar büyük bir Müslüman varlığı bulunduğunu kaydeden Eren, "Avrupa'da 5, dünyada ise 7 milyon Türk bulunuyor. Dünyanın her yerinde her toplumu ilgilendiren, dünya kaderini bu kadar meşgul eden sorunlar daha önce hiç bu kadar gündeme gelmedi. Kovid-19 bize virüsün Çin'den çıkıp bütün dünyayı sarstığını gösterdi. Sağlık alanı dışında yaşanacak krizler, ırkçılık ve ayrımcılık gibi insana zarar veren gelişmelerin yaşandığı bir gidişat var." diye konuştu.

Eren, 21. yüzyılın ikinci yarısına girerken yaşanan sağlık sorunları, afetler ve krizlere bir de küresel olarak toplumlarda bozulmaların eklendiğini ifade ederek "Biz böyle bir denklem içinde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın kanunla ilgili sorunlarıyla ilgilenirken gençlerin de karşı karşıya kaldıkları sorunlara üretebilecekleri çözümlerle alakalı onları teşvik etmeye çalışıyoruz." dedi.

Bu çalışmalarda öz güvenin merkeze konduğuna işaret eden Eren, "Ayakları yere basan bir öz güven, ihtiyacımız olan his ve güç olacaktır. Bu öz güvene sahip olmak için çok fazla etkenimiz var. Birkaç dili çok iyi konuşan, çok kültürlü bir dünyada, çoklu aidiyeti gelişmiş, birkaç ülkede sosyalizasyon sürecini geçirmiş ve hızlı adapte olabilen, dünyayı anlama noktasında birçok ülkede yaşayan gence nazaran daha fazla imkan bulan bir Türk gençliği var." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından katılımcıların mini toplantılar, atölye çalışmaları ve söyleşiler gerçekleştirdiği bölüme geçildi.

Gün boyu sürecek bu oturumlarda yeni neslin eğitim ve istihdam durumu, dil kullanımı, Türk diasporasına katkıları, sorunları ve ihtiyaçları konu başlıkları işlenecek.

Düzenlenecek sertifika töreniyle sona erecek programın ardından katılımcılar Ankara gezisine katılacak.