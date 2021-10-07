Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ordu ve İstanbul çevreleri ile Kırklareli'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, havı sıcaklığı iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 22
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 22
İzmir: Az bulutlu ve açık 29
Adana: Az bulutlu ve açık 31
Antalya: Az bulutlu ve açık 28
Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 21
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 20
Erzurum: Parçalı bulutlu 14
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 26
(İHA)
Kaynak: İHA
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