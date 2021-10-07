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Yurtta hava durumu - Son Dakika

Yurtta hava durumu

07.10.2021 08:52
Yurtta hava durumu

Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ordu ve İstanbul çevreleri ile Kırklareli'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ordu ve İstanbul çevreleri ile Kırklareli'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, havı sıcaklığı iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 22

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 22

İzmir: Az bulutlu ve açık 29

Adana: Az bulutlu ve açık 31

Antalya: Az bulutlu ve açık 28

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 21

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 20

Erzurum: Parçalı bulutlu 14

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 26

(İHA)

Yurtta hava durumu

Meteoroloji, Kırklareli, İstanbul, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika


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