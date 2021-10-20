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Yurtta hava durumu - Son Dakika

Yurtta hava durumu

20.10.2021 08:47
Yurtta hava durumu

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Sinop, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Sinop, Ardahan, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün öğle saatlerine kadar Rize çevreleri ile Artvin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı, sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneyi ile Kuzey ve İç Ege'de yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 18

İstanbul: Parçalı bulutlu 18

İzmir: Az bulutlu 24

Adana: Parçalı ve az bulutlu 30

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 28

Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 15

Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 16

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu 12

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 24

-İHA-

Yurtta hava durumu

Doğu Karadeniz, Hakkari, Ardahan, Artvin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika


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