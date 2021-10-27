Üye Girişi
Yurtta hava durumu - Son Dakika

Yurtta hava durumu

27.10.2021 09:22
Yurtta hava durumu

Yurdun güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Osmaniye ve Hatay kıyılarının sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yurdun güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Osmaniye ve Hatay kıyılarının sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları artarak mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 16

İstanbul: Parçalı bulutlu 18

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 24

Adana: Parçalı bulutlu 29

Antalya: Parçalı bulutlu 24

Samsun: Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu 17

Trabzon: Az bulutlu ve açık 18

Erzurum: Az bulutlu ve açık 13

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 25

-İHA-

Yurtta hava durumu

İç Anadolu, Kuzey Ege, Osmaniye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yapılan yanlışlık duyanları güldürdü! Uzaydan gelen gizemli sinyal, aslında Dünya'dan gönderilmiş 09:23 Yapılan yanlışlık duyanları güldürdü! Uzaydan gelen gizemli sinyal, aslında Dünya'dan gönderilmiş İlk kez görüntülendiler! Camdaki Kız'ın Sedat'ı onu sır gibi saklıyordu 09:18 İlk kez görüntülendiler! Camdaki Kız'ın Sedat'ı onu sır gibi saklıyordu Çin, dünyanın ilk çift koltuklu savaş uçağını geliştirdi! İkinci pilot elektronik ekipmanı ve silahı idare edecek 07:37 Çin, dünyanın ilk çift koltuklu savaş uçağını geliştirdi! İkinci pilot elektronik ekipmanı ve silahı idare edecek
ABD'li 11 Kongre üyesinden Biden'a küstah Türkiye mektubu! Kullanılan ifadeler kriz çıkarır 07:16 ABD'li 11 Kongre üyesinden Biden'a küstah Türkiye mektubu! Kullanılan ifadeler kriz çıkarır Tam bin yıllık! Mardin'de altın işlemeli 5 Tevrat ele geçirildi, ülkemize nasıl getirildiği araştırılıyor 03:26 Tam bin yıllık! Mardin'de altın işlemeli 5 Tevrat ele geçirildi, ülkemize nasıl getirildiği araştırılıyor Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı 23:26 Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı
EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi 23:05 EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi 21:08 "Soros" sözleri tekrar gündem olan Bülent Arınç açıklama yaptı: Kimseyi suçlamadım

Son Dakika Haberleri
09:22 Yapılan yanlışlık duyanları güldürdü! Uzaydan gelen gizemli sinyal, aslında Dünya'dan gönderilmiş
09:21 Kars Valiliği'nden, Kılıçdaroğlu'nun "Köy sularında arsenik tespit edildi" çıkışına cevap: İddialar gerçeklikten uzaktır
09:18 İlk kez görüntülendiler! Camdaki Kız'ın Sedat'ı onu sır gibi saklıyordu
18:29 İşten çıkmak isteyen çırağını hortumla dövdü! Polis tarafından gözaltına alındı
18:26 Suriye-Irak tezkeresi eleştirilerine Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Askerliğini er olarak yapmış oğlumuzun gururlu anne ve babasıyız
18:25 Son Dakika: Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, 2 yıl daha uzatıldı
18:05 Aşı olmayan öğretmen koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi
17:54 Beşiktaş'ta Josef ve Vida kavgasını takım arkadaşları önledi
17:45 Bakanlığın kararına döviz büroları tepkili! Kepenk indirme kararı aldılar
17:44 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
Rus vekilden ilginç SİHA açıklaması: Bizi, Çin malı olduğuna ve makine tüfekle vurulabileceğine ikna ettiler Rus vekilden ilginç SİHA açıklaması: Bizi, Çin malı olduğuna ve makine tüfekle vurulabileceğine ikna ettiler         
09:24
Kars Valiliği'nden, Kılıçdaroğlu'nun Kars Valiliği'nden, Kılıçdaroğlu'nun "Köy sularında arsenik tespit edildi" çıkışına cevap: İddialar gerçeklikten uzaktır         
09:21
HDP'li Pervin Buldan, HDP'li Pervin Buldan, "hayır" oyu kullanılması için çağrı yaptığı tezkereye yanlışlıkla "evet" dedi! Müdahale gecikmedi         
07:39
İYİ Parti'de tezkere çatlağı! Durmuş Yılmaz, Akşener'in kararına uymadı İYİ Parti'de tezkere çatlağı! Durmuş Yılmaz, Akşener'in kararına uymadı         
07:19
Meksika'da kamyon kasasında 6 yanmış ceset bulundu Meksika'da kamyon kasasında 6 yanmış ceset bulundu         
04:18
Ali Koç, Fenerbahçe Beko-Barcelona maçının ardından takımı protesto eden taraftarlarla tartıştı Ali Koç, Fenerbahçe Beko-Barcelona maçının ardından takımı protesto eden taraftarlarla tartıştı         
23:33
AK Parti'ye oy vermekten vazgeçenlerin gerekçesi ne? Son anketten çarpıcı sonuç AK Parti'ye oy vermekten vazgeçenlerin gerekçesi ne? Son anketten çarpıcı sonuç         
23:21
Tanıtımı yapılıp yayınlanmayan EDHO'da büyük kriz! Son gelişme dizinin hayranlarını yıkacak Tanıtımı yapılıp yayınlanmayan EDHO'da büyük kriz! Son gelişme dizinin hayranlarını yıkacak         
21:33
Annesinin Annesinin "Yılan" dediği nişanlısından ayrılan İsmail Balaban, yeni sevgilisi İlayda Şeker'e aşkını ilan etti         
19:26
Son Dakika: Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, 2 yıl daha uzatıldı Son Dakika: Irak ve Suriye'ye asker göndermeyi içeren tezkerenin süresi, 2 yıl daha uzatıldı         
18:26
Annesi ve teyzesini öldürmekle suçlanan adam mahkemede miyavladı Annesi ve teyzesini öldürmekle suçlanan adam mahkemede miyavladı         
17:44
Kocasının suç makinesi yeğeniyle kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti Kocasının suç makinesi yeğeniyle kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti         
17:20
Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'den 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör çıktı Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'den 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör çıktı         
16:26
Dorukhan'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme Dorukhan'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme         
15:51
Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu         
15:23
Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi         
13:02
Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu         
12:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2021 09:27:39. #1.11#
SON DAKİKA: Yurtta hava durumu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement