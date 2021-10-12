Zelenskiy, 23. AB-Ukrayna Zirvesi ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, " Rusya'ya karşı süregelen kısıtlayıcı tedbirler için Avrupa Birliği'ne (AB) müteşekkiriz ancak daha sıkı yaptırımların zamanı çoktan geldi." dedi.

Zelenskiy, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Kiev'de gerçekleşen 23. AB-Ukrayna Zirvesi'nden sonra ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

22. AB-Ukrayna Zirvesi'nden bu yana pek çok somut adım attıklarını ifade eden Zelenskiy, "8 senelik bürokratik süreçten sonra sonunda bugün ortak havacılık anlaşmasını imzaladık. Anlaşma sayesinde uçuşlarda yüksek standart, güvenlik ve daha fazla yeni uçuşlar olacak." diye konuştu.

Zelenskiy, kapsamlı serbest ticaret bölgesi anlaşmasının güncellenmesi için görüşmelere başladıklarını kaydederek bir sonraki zirvede imzalanması planlanan Endüstri Ürünlerinin Kabulü ve Değerlendirilmesi (ACAA) anlaşmasını da görüşmeye başladıklarını bildirdi.

Yargı reformlarını hayata geçiren Ukrayna'nın yolsuzluk karşıtı savaşının AB'den övgü aldığını vurgulayan Zelenskiy, ayrıca ülkede yolsuzluk karşıtı savaşın önemli ayağı olan "oligarksızlaşma süreci" başlattıklarını kaydetti.

Zelenskiy, AB Komisyonuna 600 milyon avroluk ikinci makro finansal yardım paketi için teşekkür ederek bunun Ukrayna'nın makro ekonomik istikrarı için çok önemli olduğunun altını çizdi.

"Daha sıkı yaptırımların zamanı çoktan geldi"

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la dün görüştüğünü belirten Zelenskiy, "Görüşmede önemli konulardan biri Donbas krizinin barışçıl çözümü için AB ile koordinasyondu. Sürecin ilerlememesinde Rusya'nın tamamen sorumlu ve krizin tarafı olduğunda hemfikiriz." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, "Rusya'ya karşı süregelen kısıtlayıcı tedbirler için AB'ye müteşekkiriz ancak daha sıkı yaptırımların zamanı çoktan geldi." diye konuştu.

Kırım'daki insan hakları ihlallerinin görmezden gelinemeyeceğini ifade eden Zelenskiy, dün AB'nin aldığı 8 kişiye yaptırım kararının bu açıdan önemli bir adım olduğunu belirtti.

"Kuzey Akım 2 enerji güvenliğinde yeni sorunlar oluşturuyor"

Zelenskiy, Rusya'nın tutukladığı 450 kişinin serbest kalması için gayretlerini ikiye katlama konusunda anlaştıklarını söyleyerek "Kırım platformu ve Kırım'ın özgürleştirilmesi sürecini başlattık. AB'ye platforma ve deklarasyona katıldıkları için müteşekkiriz." dedi.

Enerji güvenliğinin Ukrayna'nın bağımsızlığı için önemli olduğunu ifade eden Zelenskiy, "Kuzey Akım 2 bu alanda yeni sorunlar oluşturuyor. Avrupa ile enerji güvenliği alanında ortak bir vizyon belirlemeliyiz. AB'yle enerji alanında yüksek seviye diyalog başlatmakta anlaştık." diye konuştu.

Zelenskiy, bugün havacılık alanındaki anlaşmanın yanı sıra "Avrupa Ufku" ve "Yaratıcı Avrupa" anlaşmalarını da imzaladıklarına dikkati çekti.