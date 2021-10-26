Zeybek Sineması Kapılarını, ezber bozan bir oyunla açıyor - Son Dakika

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş Zeybek Sineması'ndaki restorasyon çalışmalarının tamamlandığını ve salonun eski günlerindeki gibi tıklım tıklım dolmasını beklediklerini belirterek, "Sanat dünyasının dev isimlerinin sahne aldığı, nice önemli söyleşi ve panellere, tiyatro oyunlarına ev sahipliği yapan, hemşehrilerimiz için önemli bir yeri olan tarihi Zeybek Sinemamızı eski haline uygun olarak yeniledik. İsmini de Zeybek Sineması Ahmet Zeybek Kültür ve Sanat Merkezi olarak güncelledik. Açılış tarihini 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi önemli bir güne yetiştirebilmek için çok uğraştık. Cumhuriyetimizin 98. Yıl dönümünde, Zeybek Sineması gibi tarihi bir yerin açılışında, Menteşe'nin tarihini anlatan bir oyun sahnelemenin uygun olacağını düşündük." dedi.

MENTEŞE'NİN MİLLİ MÜCADELE YILLARI

29 Ekim tarihinde sahnelenecek 'Menteşe'nin Milli Mücadele Yılları – Saklı Kalmış Bir Destan' adlı tiyatro oyunu hakkında bilgi veren Menteşe belediye Başkanı Bahattin Gümüş oyunun, Kurtuluş Savaşı döneminde Muğla, özellikle de Menteşe halkının milli mücadelesini anlattığını belirtti.

Başkan Gümüş, oyunda yer alan oyuncuların Menteşe Belediye Tiyatrosu kursiyerleri olduklarını vurgulayarak, "Bu oyunla, Kurtuluş Savaşı öncesi İtalyan işgalindeki Muğla ile ilgili bildiğimiz tüm yanlış bilgilerin de üzerine sünger çekerek gerçek tarihi sahneye taşıyoruz. Oyunda adı geçen tüm karakterler, yerler ve olaylar tarihte gerçekten yaşamış kişilere ve yaşanmış olaylara dayanıyor.Oyunda yer alan oyuncularımızın tamamı Menteşe Belediye Tiyatromuzun kursiyerleri. Yani sahnede izleyeceğiniz oyuncular hemşire, bürokrat, öğretmen gibi başka meslek gruplarından olup, sanat aşkı ve heyecanıyla bu oyun için gönüllü olan, kendi içimizden isimler. Menteşe'nin milli mücadele yıllarını,Menteşe halkı için yine kendi vatandaşlarımız sahneye taşıyacak. Böyle önemli bir olaya vesile olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu oyunla Menteşemizin Milli Mücadele döneminde ne gibi kahramanlıklar sergilediğini, bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti için Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde nasıl bir destan yazdığını hep birlikte izleyeceğiz.'" dedi.

Menteşe'nin Milli Mücadele Yılları – Saklı Kalmış Bir Destan adlı tek perdelik oyun, Zeybek Sineması - Ahmet Zeybek Kültür ve Sanat Merkezi'nde 29 Ekim Cuma günü saat 14.00 ve 16.00'da olmak üzere iki kez sahnelenecek.