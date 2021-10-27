Zeynep Doğa Yaman ve Tüylü Bloğu Instagram'da Rekora Koşuyor - Son Dakika

Özellikle instagram'daki gönderilerinde paylaştığı poodle ve pomeranian boo cins köpekler ile çok fazla ilgi topluyor. Köpeklerinin satılık olmadıklarını belirten Zeldoa bloğunda bu köpekler ile ilgili bilgi vermeyi de unutmuyor. Pomeranian boo Mini markasının kurucusu olan zeldoa bloğu ile ilgili olarak da "Küçük ve tam bir insan dostu olan bu canlar benim için çok önemli. Onların mutlu yuvalarda olması beni çok sevindiriyor.

Güzel bakım ve mutlu bir ailede görmek benim için çok önemli. Bu markanın da amacı bu diyebilirim. Onlar bize muhtaçlar ve tabi ki biz de onların sevgisine muhtacız. Zeki, dost canlısı, oyuncu ve dışa dönük olan pomeranian boo cinsleri genelde 2,5 ya da 3 kg ağırlığına ulaşabilirler. Çok aktiftirler ve genelde ilgi isterler. Kabaca bir tanım ile kucak köpeği diyebiliriz onlar için. Instagram hesabımda ben de bu canlıların özellikleri ve benzeri şeyleri gönderi olarak paylaşıyorum. Türkiye de süs köpeği olarak da biliniyor bu cinslerdir." diyerek açıklamada bulundu.

Zeldoa, aynı zamanda sosyal medya hesabında çok aktif olan ve sürekli gönderi paylaşan yaklaşık 92 bin kişilik takipçisi olan bir fenomen. Birbirinden güzel pomeranian boo cinsi köpekleri paylaşarak bu mükemmel canlıları insanlara tanıtıyor ve onlar ile ilgili fotoğraflar yüklüyor.