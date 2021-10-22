Üye Girişi
Zeytin Hasat Festivali bu yıl, 28-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek - Son Dakika

Zeytin Hasat Festivali bu yıl, 28-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek

22.10.2021 10:14
Zeytin Hasat Festivali bu yıl, 28-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek

Festival programı belli oldu, yine dopdolu etkinlikler ile konuklar dört gün boyunca festivalin tadını çıkaracak. Üç günlük Cumhuriyet Bayramı tatilinin de araya girmesiyle birlikte bu yıl etkinlik daha farklı bir anlam taşıyacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası, ATO Labaratuvar Hizmetleri A.Ş., Ayvalık Ziraat Odası ve Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası işbirliğiyle yola çıkılarak daha da güçlenen festival ile ilgili etkinlikler, Altınova, Cunda ve Küçükköy'ünyanı sıra Ayvalık Büyük Park içindeki stantlarda düzenlenecek.

28 ekim Perşembe günü start alacak olan festivalin ilk gününde anıt ağaç'ta kahvaltı sunumu ve ardından gazeteci Doğan Doğan'ın zeytin silüetleri fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirilecek. Zeytin hasat festivalinin açılışı, kortejin Büyük Park'a yürüyüşüyle devam edecek. Büyük Park içindeki stantlarda, zeytin, zeytinyağı ve yan ürünlerinin satışlarının yanı sıra firmalar tarafından tadım sunumları yapılacak. Büyük Park'ta ayrıca; çocuklar için, "Barış ve Zeytin" temalı resim, şiir, kompozisyon yarışmasının ödül töreni ve yapılan resimler sergilenecek. Festival boyunca; halk oyunları, animasyon ekipleri, belediye bandosu konserlerle etkinliğe renk katarken, festival alanındaki stantlarda zeytin ve zeytinyağı çekilişleri, zeytinyağı tadım eğitimleri de verilecek, etkinlikler gün boyu devam edecek.

PANEL, SERGİ, SEMPOZYUM, TİYATRO, BİR ARADA

Festivalin ikinci gününde etkinlikler Küçükköy'de, "Bereketin, Adaletin ve Barışın Simgesi Zeytin" konulu gazeteci yazar Ahmet Aydın Akansu'nun fotoğraf sergisiyle başlayacak. Gün içinde Küçükköy Kıraathanesi'nde "Digital Hasat" temalı panel yapılacak. Etkinlikler köylerde de gerçekleştirip bölgede yaşayan vatandaşların festivale katılımları sağlanacak. Bu amaçla Çamoba Köyü'nde TEMA iş birliğinde; "İklim değişikliğinin zeytine etkisi" konulu sempozyumda üreticiler ile yüz yüze, Prof Dr. Murat Türkeş, Dr. Ayça Akça Uçkun, Dr. Mücahit Kıvrak bilgilendirme yaparken, sempozyumu TEMA Vakfı Ayvalık İlçe Sorumlusu Haluk Aysu yönetecek. İkinci günün akşamında etkinlik kent içinde Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde taşınacak, Tiyatro PAS'ın "Ben Hasan Tahsin" konulu oyunu sergilenecek.

İLK HASAT

Festivalin üçüncü günü renkli etkinlikler ile başlayacak, katılımcılar ile birlikte Barbunun Çiftliği'nde zeytin hasatı yapılacak, toplanan zeytinler yine aynı saatlerde konukların da desteğiyle sıkım gerçekleştirilerek zeytinyağına muhteşem dönüşüm izlenecek ve sezonun ilk tadımları yapılacak. Müzik gruplarının eşliğinde devam edecek olan etkinlik konuklara yemek ikramıyla taçlandırılacak. İlk hasat ve zeytinyağı sıkımının devamında bu kez Küçükköy önemli bir panele ev sahipliği yapacak. Halil Başyazgan Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde Prof.Dr Abdullah Soykan, Doç.Dr.Serhan Ada, Dr. Berrin Akın ve Öğr.Gör. Yaşagül Ekinci, "Dünya Miras Listesi Yolunda Ayvalık" konusunu masaya yatıracaklar. Akşam saatlerinde ise etkinlik yine kent merkezine taşınacak. Vural Sinema Nejat Uygur Sahnesi'nde Küçükköy Türk Halk Müziği korosu festival konseriyle sanatseverlerin kulağının pasını silecek.

Festivalin sonunda, katılımcılarla birlikte Altınova, Taş Köşk'te yapılacak sabah kahvaltısı ile üç günün yorgunluğu atılacak. Sabah saatlerinde Sabahattin Tatar anısına "Zeytin Arası Koşusu" Cunda'da start alırken; Altınova Meydan etkinlikleri kapsamında müzik aktiviteleri, zeytinyağlı yöresel yemekler sunumunun yanı sıra halk oyunları gösteriyle festivalin kapanışı gerçekleştirilecek.

Dört gün boyunca; Sound Üsküdar, Zeytin Çekirdekleri, Elmas Band, Pandemi Mağdurları, Ezgi Band, Ayvalık Küçükköy Halk Müziği Korosu, Ayvalık Rebetika Topluluğu, Hamdibey orkestrası, 2 Yaka Kol Kola Dans Gösterisi, Opak Band, Grup Kardeşler, Grup Ege ve Balkan Orkestrası sunumlarıyla Ayvalık 16.Uluslararası Zeytin Hasat Festivali'ne renk katacak.

Zeytin Hasat Festivali bu yıl, 28-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek

Festival, Zeytin, Hasat, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Zeytin Hasat Festivali bu yıl, 28-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

19 yıl önce televizyon programında evlatlık verdiği oğlunu sosyal medyada gördü 11:13 19 yıl önce televizyon programında evlatlık verdiği oğlunu sosyal medyada gördü Kurusıkıdan çıkan kurşunla yönetmenin ölümüne sebep olan oyuncu Alec Baldwin'in gözyaşları döktüğü anlar ortaya çıktı 11:08 Kurusıkıdan çıkan kurşunla yönetmenin ölümüne sebep olan oyuncu Alec Baldwin'in gözyaşları döktüğü anlar ortaya çıktı Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı 11:01 Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı
Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir 10:32 Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir Son dakika: Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırıyor 10:24 Son dakika: Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırıyor Yönetmenin ölümüne sebep olan Alec Baldwin'in kullandığı silah gerçek mi? 09:53 Yönetmenin ölümüne sebep olan Alec Baldwin'in kullandığı silah gerçek mi?
İzleyenleri hayrete düşüren olay! Rakibin attığı gol Fenerbahçe'ye yazıldı 08:59 İzleyenleri hayrete düşüren olay! Rakibin attığı gol Fenerbahçe'ye yazıldı Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası sonrası Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındı 07:59 Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası sonrası Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındı

Son Dakika Haberleri
11:13 19 yıl önce televizyon programında evlatlık verdiği oğlunu sosyal medyada gördü
11:10 Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek
11:08 Kurusıkıdan çıkan kurşunla yönetmenin ölümüne sebep olan oyuncu Alec Baldwin'in gözyaşları döktüğü anlar ortaya çıktı
11:04 Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi
11:01 Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı
10:32 Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir
10:27 Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen ve Ali Koç iddiası: Ortada kaset var
10:23 Son dakika: Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırıyor
10:02 Üniversitelerin diplomalarının sahtesi yapıp 500 TL'ye satıyorlar
09:56 Kaset şantajı davasına gelmeyen Benzema'nın 5 yıl hapsi isteniyor
Muş'ta aşı olmayanların isimlerini cami hoparlöründen okudular Muş'ta aşı olmayanların isimlerini cami hoparlöründen okudular         
11:15
Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek         
11:10
Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi         
11:04
Prof. Dr. Tufan Tükek'ten korkutan iddia: Ülkemize gelirse vakalar patlayabilir Prof. Dr. Tufan Tükek'ten korkutan iddia: Ülkemize gelirse vakalar patlayabilir         
10:33
Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen ve Ali Koç iddiası: Ortada kaset var Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen ve Ali Koç iddiası: Ortada kaset var         
10:28
Üniversitelerin diplomalarının sahtesi yapıp 500 TL'ye satıyorlar Üniversitelerin diplomalarının sahtesi yapıp 500 TL'ye satıyorlar         
10:03
Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti         
09:31
Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu         
08:42
Oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu Oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu         
07:46
Yola fırlayan 5 yaşındaki kıza zırhlı polis aracı çarptı! Feci kaza anbean kamerada Yola fırlayan 5 yaşındaki kıza zırhlı polis aracı çarptı! Feci kaza anbean kamerada         
21:42
Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti         
18:56
AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım         
18:54
Eşi tarafından dövülerek öldürülen kadının cenazesinde yakını isyan etti: Saçının her teli için 10 adam almazsam Eşi tarafından dövülerek öldürülen kadının cenazesinde yakını isyan etti: Saçının her teli için 10 adam almazsam         
16:17
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi         
14:38
2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı 2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı         
14:14
Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi         
14:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2021 11:27:17. #1.12#
SON DAKİKA: Zeytin Hasat Festivali bu yıl, 28-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement