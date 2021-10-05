Üye Girişi
Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm sorunu çözüme kavuştu - Son Dakika

Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm sorunu çözüme kavuştu

05.10.2021 11:07
Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm sorunu çözüme kavuştu, System.String[]

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Çırpıcı Mahallesi'nde 2015 yılından bu yana süren kentsel dönüşüm sorununu çözüme kavuşturduklarını bildirdi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Çırpıcı Mahallesi'nde 2015 yılından bu yana süren kentsel dönüşüm sorununu çözüme kavuşturduklarını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zeytinburnu'ndaki kentsel dönüşüm çalışmaları, Çırpıcı Mahallesi'nde yer alan 69 binanın yenilenmesiyle devam ediyor. Çırpıcı Mahallesi'nde hak sahiplerinin 2016 yılından bu yana yaşadığı mağduriyet, Zeytinburnu Belediyesinin arabuluculuğu ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eliyle imar planının yapılmasıyla çözüme kavuştu.

"Zeytinburnu Belediyesi Yeni İmar Plan Notu" düzenlemesindeki teşvikler, Çırpıcı Mahallesi kentsel dönüşüm alanında; 75 parsel üzerinde yer alan 69 binaya uygulandı.

Açıklamada projeyle ilgili görüşlerine yer verilen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, sürecin tıkanması nedeniyle Nisan 2019 itibarıyla malikler ve müteahhit tarafından Zeytinburnu Belediyesinin sürece müdahil olmasının ve sorunun çözümüne katkıda bulunmasının talep edildiğini ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün sürece katıldığını kaydetti.

Veliefendi ve Çırpıcı mahallelerindeki çalışma alanında toplam 6 bin 579,75 metrekare yüzölçümlü 75 adet parsel üzerinde 69 bina; 288 konut, 4 işyeri bulunduğunu aktaran Arısoy, şu bilgileri verdi:

"Çırpıcı Mahallemizi kapsayan depreme karşı riskli yapıların dönüşümü için önemli adımlar attık. Bu mahallemizde, özel sektör tarafından 2016 yılında başlatılmış bir uygulama vardı. Zeytinburnu'muz için göreve başladığımızda, buradaki süreç durmuş ve şantiye tamamen kapanmıştı. Bölgedeki dönüşüm 2015 yılından bu yana çözüme kavuşamıyordu. Alana ait sorunları tespit ettik ve çözüm yolları oluşturduk. Hak sahipleri ile özel sektör arasında arabuluculuk yaptık. Böylece projeyi sürdürülebilir hale getirdik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın onayı ile yeni imar planını yürürlüğe sokarak çalışmaların hızlanmasını sağladık."

Arısoy, Çırpıcı Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümün 5 yıldır çözülememe sebeplerine ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Müteahhit firmanın malikler arasında adaletsiz hak dağıtımı yapmasından dolayı proje çözümsüzlükle sonuçlandı. Firma, sözleşme gereği maliklere vermesi gereken hakların günümüz piyasa koşullarında mümkün olmadığını gerekçe göstererek proje uygulamasını gerçekleştiremedi. Yıllardır süregelen bu adaletsiz hak dağıtımı ve plan sorununu aşmak için büyük bir özveri ile çalıştık. İlçemize sunduğumuz 'Yeni İmar Plan Notları'nı yürürlüğe sokarak toplam inşaat alanı tekrar hesaplandı ve hak sahipleri arasındaki adaletsizlikler giderildi. Malikler ve müteahhit arasında daha önce yapılmış olan sözleşmelerin büyük bir çoğunluğu ile zeyilname yapıldı. Bu sayede sorunlar aşılarak 75 parselde, kentsel dönüşümün önünü açmış olduk."

"Kira yardımları 48 aya kadar uzatılacak" müjdesi

Riskli yapıda bulunan 95 hak sahibine kira yardımının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapıldığını belirten Arısoy, ayrıca firmanın, sözleşme koşullarının getirdiği usullere göre anlaşma sağladığı bazı maliklere de kira yardımında bulunduğunu ancak 2019 yılı itibarıyla hak sahiplerinin kira yardımı alamadığı ve mağduriyetlerinin devam ettiğini aktardı.

Bu mağduriyetin çözümlenebilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile geçen hafta görüşmelerde bulunduklarına işaret eden Arısoy, "Görüşmeler neticesinde kira yardımı almaya hak kazanan maliklere, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından kira yardımlarının 48 aya kadar uzatılacağı müjdesini verebiliriz." ifadesini kullandı.

Arısoy, Zeytinburnu'nda 5 ayrı bölgede kentsel dönüşüm uygulamalarının devam ettiğini belirterek, yaklaşık 85 bin metrekarelik alanda 1500'e yakın bağımsız bölüm dönüşümünün tamamlanmasını planladıklarını kaydetti.

Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm sorunu çözüme kavuştu
Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm sorunu çözüme kavuştu
Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm sorunu çözüme kavuştu

geri dönüşüm, Ömer Arısoy, Zeytinburnu, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm sorunu çözüme kavuştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Herkes konuştu, bir tek o sustu! Ferdi Kadıoğlu, A Milli Takım'ın formasını giymeye karar verdi 11:12 Herkes konuştu, bir tek o sustu! Ferdi Kadıoğlu, A Milli Takım'ın formasını giymeye karar verdi Bir grubun daha sigaralarına zam geldi, işte yeni fiyatlar 11:10 Bir grubun daha sigaralarına zam geldi, işte yeni fiyatlar Silah tacirlerine şafak operasyonu! Kapılar kırılıp çok sayıda kişi gözaltına alındı 11:00 Silah tacirlerine şafak operasyonu! Kapılar kırılıp çok sayıda kişi gözaltına alındı
Son Dakika! Malatya'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı 10:47 Son Dakika! Malatya'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı 10:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı Meteoroloji uyardı! 3 bölge için kar, sağanak ve fırtına geliyor 10:27 Meteoroloji uyardı! 3 bölge için kar, sağanak ve fırtına geliyor
8 ay önce 128 dolara alınan NFT, 6.9 milyon dolara alıcı buldu 10:10 8 ay önce 128 dolara alınan NFT, 6.9 milyon dolara alıcı buldu Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz 09:59 Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz

Son Dakika Haberleri
11:09 Bir grubun daha sigaralarına zam geldi, işte yeni fiyatlar
11:09 Devlet Bahçeli'den ABD'ye S-400 isyanı: Hainlere mübah olan Türkiye'te neden günah?
10:52 Voleybol oyuncusu Zehra Güneş'ten Cristiano Ronaldo itirafı
10:47 Son Dakika! Malatya'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı
10:46 Uber Türkiye'nin ABD'li yetkilisi hakkında 2 yıla kadar hapis istemi
10:35 Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum
10:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı
10:26 Meteoroloji uyardı! 3 bölge için kar, sağanak ve fırtına geliyor
10:25 Ucuz iPhone olarak piyasaya sürülen iPhone SE 3'ün görüntüleri sızdı
10:18 Acil toplantı çağrısı! Ali Koç, Vitor Pereira ve Mesut Özil'in arasında geçen olaydan rahatsız oldu!
Ece Ronay'a attığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil'den ilk savunma: Telefonu ben kullanmıyordum Ece Ronay'a attığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil'den ilk savunma: Telefonu ben kullanmıyordum         
11:15
Son dakika magazin haberleri! 24 saatte yaşanan magazin olayları Son dakika magazin haberleri! 24 saatte yaşanan magazin olayları         
11:11
Devlet Bahçeli'den ABD'ye S-400 isyanı: Hainlere mübah olan Türkiye'te neden günah? Devlet Bahçeli'den ABD'ye S-400 isyanı: Hainlere mübah olan Türkiye'te neden günah?         
11:09
Voleybol oyuncusu Zehra Güneş'ten Cristiano Ronaldo itirafı Voleybol oyuncusu Zehra Güneş'ten Cristiano Ronaldo itirafı         
10:53
Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum         
10:36
6 saat süren kesintiyi takip eden güvenlik uzmanları, sabotaj ihtimalinin üzerinde duruyor 6 saat süren kesintiyi takip eden güvenlik uzmanları, sabotaj ihtimalinin üzerinde duruyor         
10:28
Ucuz iPhone olarak piyasaya sürülen iPhone SE 3'ün görüntüleri sızdı Ucuz iPhone olarak piyasaya sürülen iPhone SE 3'ün görüntüleri sızdı         
10:25
Eski Danimarka Başbakanı'ndan, eski Fransa Cumhurbaşkanı hakkında şok iddia: Masanın altından kalçama dokundu Eski Danimarka Başbakanı'ndan, eski Fransa Cumhurbaşkanı hakkında şok iddia: Masanın altından kalçama dokundu         
10:04
Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki 6 saatlik kesintinin nedeni ortaya çıktı Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki 6 saatlik kesintinin nedeni ortaya çıktı         
09:43
Ronaldo ve Teknik direktör Solskjaer arasında tartışma! Ayrılık an meselesi Ronaldo ve Teknik direktör Solskjaer arasında tartışma! Ayrılık an meselesi         
09:36
Tecavüze uğradığını iddia edip intihar eden Eda Nur'un arkadaşı konuştu: Amcasının istismarına uğradı, annesi olayı kapattı Tecavüze uğradığını iddia edip intihar eden Eda Nur'un arkadaşı konuştu: Amcasının istismarına uğradı, annesi olayı kapattı         
09:20
Wayne Rooney'nin Galatasaraylı oğlu büyüdü, Liverpool'a tam 4 gol attı Wayne Rooney'nin Galatasaraylı oğlu büyüdü, Liverpool'a tam 4 gol attı         
09:15
Ünlü şef Danilo Zanna, 9 yıl önce evlendiği Tuğçe Demirbilek ile boşanacağı haberlerini doğruladı Ünlü şef Danilo Zanna, 9 yıl önce evlendiği Tuğçe Demirbilek ile boşanacağı haberlerini doğruladı         
07:46
İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü         
07:24
ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları         
19:26
Ünlü market zinciri Carrefoursa, 40 bin TL'ye kadar kredi verecek Ünlü market zinciri Carrefoursa, 40 bin TL'ye kadar kredi verecek         
15:57
Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor deplasmanında yer almamasının nedeni başka çıktı         
14:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2021 11:18:19. #1.11#
SON DAKİKA: Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm sorunu çözüme kavuştu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement