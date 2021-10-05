Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm sorunu çözüme kavuştu - Son Dakika

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Çırpıcı Mahallesi'nde 2015 yılından bu yana süren kentsel dönüşüm sorununu çözüme kavuşturduklarını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zeytinburnu'ndaki kentsel dönüşüm çalışmaları, Çırpıcı Mahallesi'nde yer alan 69 binanın yenilenmesiyle devam ediyor. Çırpıcı Mahallesi'nde hak sahiplerinin 2016 yılından bu yana yaşadığı mağduriyet, Zeytinburnu Belediyesinin arabuluculuğu ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eliyle imar planının yapılmasıyla çözüme kavuştu.

"Zeytinburnu Belediyesi Yeni İmar Plan Notu" düzenlemesindeki teşvikler, Çırpıcı Mahallesi kentsel dönüşüm alanında; 75 parsel üzerinde yer alan 69 binaya uygulandı.

Açıklamada projeyle ilgili görüşlerine yer verilen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, sürecin tıkanması nedeniyle Nisan 2019 itibarıyla malikler ve müteahhit tarafından Zeytinburnu Belediyesinin sürece müdahil olmasının ve sorunun çözümüne katkıda bulunmasının talep edildiğini ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün sürece katıldığını kaydetti.

Veliefendi ve Çırpıcı mahallelerindeki çalışma alanında toplam 6 bin 579,75 metrekare yüzölçümlü 75 adet parsel üzerinde 69 bina; 288 konut, 4 işyeri bulunduğunu aktaran Arısoy, şu bilgileri verdi:

"Çırpıcı Mahallemizi kapsayan depreme karşı riskli yapıların dönüşümü için önemli adımlar attık. Bu mahallemizde, özel sektör tarafından 2016 yılında başlatılmış bir uygulama vardı. Zeytinburnu'muz için göreve başladığımızda, buradaki süreç durmuş ve şantiye tamamen kapanmıştı. Bölgedeki dönüşüm 2015 yılından bu yana çözüme kavuşamıyordu. Alana ait sorunları tespit ettik ve çözüm yolları oluşturduk. Hak sahipleri ile özel sektör arasında arabuluculuk yaptık. Böylece projeyi sürdürülebilir hale getirdik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın onayı ile yeni imar planını yürürlüğe sokarak çalışmaların hızlanmasını sağladık."

Arısoy, Çırpıcı Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümün 5 yıldır çözülememe sebeplerine ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Müteahhit firmanın malikler arasında adaletsiz hak dağıtımı yapmasından dolayı proje çözümsüzlükle sonuçlandı. Firma, sözleşme gereği maliklere vermesi gereken hakların günümüz piyasa koşullarında mümkün olmadığını gerekçe göstererek proje uygulamasını gerçekleştiremedi. Yıllardır süregelen bu adaletsiz hak dağıtımı ve plan sorununu aşmak için büyük bir özveri ile çalıştık. İlçemize sunduğumuz 'Yeni İmar Plan Notları'nı yürürlüğe sokarak toplam inşaat alanı tekrar hesaplandı ve hak sahipleri arasındaki adaletsizlikler giderildi. Malikler ve müteahhit arasında daha önce yapılmış olan sözleşmelerin büyük bir çoğunluğu ile zeyilname yapıldı. Bu sayede sorunlar aşılarak 75 parselde, kentsel dönüşümün önünü açmış olduk."

"Kira yardımları 48 aya kadar uzatılacak" müjdesi

Riskli yapıda bulunan 95 hak sahibine kira yardımının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapıldığını belirten Arısoy, ayrıca firmanın, sözleşme koşullarının getirdiği usullere göre anlaşma sağladığı bazı maliklere de kira yardımında bulunduğunu ancak 2019 yılı itibarıyla hak sahiplerinin kira yardımı alamadığı ve mağduriyetlerinin devam ettiğini aktardı.

Bu mağduriyetin çözümlenebilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile geçen hafta görüşmelerde bulunduklarına işaret eden Arısoy, "Görüşmeler neticesinde kira yardımı almaya hak kazanan maliklere, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından kira yardımlarının 48 aya kadar uzatılacağı müjdesini verebiliriz." ifadesini kullandı.

Arısoy, Zeytinburnu'nda 5 ayrı bölgede kentsel dönüşüm uygulamalarının devam ettiğini belirterek, yaklaşık 85 bin metrekarelik alanda 1500'e yakın bağımsız bölüm dönüşümünün tamamlanmasını planladıklarını kaydetti.