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Zeytinburnu'nda afete hazırlık araçları hizmete alındı - Son Dakika

Zeytinburnu'nda afete hazırlık araçları hizmete alındı

20.10.2021 16:25

Zeytinburnu'nda afete hazırlık araçlarını hizmete alma töreni düzenlendi.

Zeytinburnu'nda afete hazırlık araçlarını hizmete alma töreni düzenlendi. Törende konuşan Belediye Başkanı Arısoy, 'Bu araçlar bir afet durumunda Türkiye'nin her bölgesinde görev alacak' dedi.

AFAD'ın Ankara'da düzenlediği bir törenle, 'Kentsel Arama ve Kurtarma Hafif Ekip Akreditasyon Standardı'na göre akredite edilme başarısını gösteren Zeytinburnu Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi sertifikalarını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun elinden alarak, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından AFAD'a teslim edilen 5 adet 'Mobil Mutfak' özellikli TIR'lardan birini de Zeytinburnu'nda kullanılmak üzere teslim almışlardı. Bugün düzenlenen törenle teslim alınan 'Mobil Mutfak' TIR'ının tanıtımı yapılarak AFAD'dan Akreditasyon belgesi alanlara sertifikaları törenle teslim edildi.

'TÜRKİYE'NİN HER BÖLGESİNDE GÖREV ALACAK'

Törende konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 'Bugün üç aracı hizmete aldık. Mobil Mutfak tırı bize Türkiye Belediyeler Birliği ve AFAD'ın Zeytinburnu'na hediyesidir. Kendi imkanlarımızla tam teşekküllü arama kurtarma aracını hizmete alacağız. Bunların yanında mobil ikram aracımızda var. Bu araçlar bir afet durumunda sadece ilçemizde ve İstanbul'da değil, AFAD'ın yönlendirmesiyle Türkiye'nin her bölgesinde görev alacak" diye konuştu.

BİR ÖĞÜNDE 2 BİN KİŞİYE 3 KAP YEMEK VEREBİLİYOR

Konya, Kocaeli, Malatya, Kahramanmaraş gibi il belediyelerinin haricinde, Türkiye genelinde ilçe belediyesi olarak sadece Zeytinburnu'nda hizmete sunulan TIR, afet ve acil durumlarda, gerek ilçe geneline, gerekse ulusal olarak afet bölgelerinde mobil mutfak olarak sıcak yemek çıkarabilme özelliğine sahip. Zeytinburnu Belediyesi tarafından hizmete alınan 'Mobil Mutfak TIR'ı içerisinde su tankı, soğuk hava deposu ve gerekli tüm pişirme donanımlarına sahip. TIR bir öğünde 2 bin kişiye 3 kap yemek verebilme kapasitesine sahip.

ZAK EKİBİ HAKKINDA

22 ve 20 kişilik takımlar olmak üzere toplam 42 kişiden oluşan Zeytinburnu Arama Kurtarma Ekibi'nin tamamı Zeytinburnu Belediyesi'nde çalışan gönüllü personelden oluşuyor.

22 kişilik ilk Arama Kurtarma Ekibi, AFAD tarafından verilen eğitimlerin sonrasında, uluslararası standartlarda ve AFAD nezaretinde bir akreditasyon uygulamasına tabi tutuldu. Bu süre zarfında afet senaryoları fiziki olarak icra edildi. Akreditasyon işlemine ilk hak kazanan ekip, aynı zamanda Türkiye'deki birçok belediyeye de öncülük etme başarısını gösterdi. Zeytinburnu Arama Kurtarma Ekibi, halihazırda AFAD ile akredite olarak ulusal bazda yetkinliği tanınan 3 belediye arasındadır.

İkinci olarak kurulan 20 kişilik Arama Kurtarma Ekibi için de AFAD tarafından akreditasyon süreci başlatıldı.

Zeytinburnu'nda afete hazırlık araçları hizmete alındı
Zeytinburnu'nda afete hazırlık araçları hizmete alındı
Zeytinburnu'nda afete hazırlık araçları hizmete alındı
Zeytinburnu'nda afete hazırlık araçları hizmete alındı
Zeytinburnu'nda afete hazırlık araçları hizmete alındı

Arama Kurtarma, Zeytinburnu, Türkiye, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Zeytinburnu'nda afete hazırlık araçları hizmete alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda afete hazırlık araçları hizmete alındı - Son Dakika
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