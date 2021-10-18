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ZEYTİNBURNU'NDA İNŞAATTAKİ PALETLER YANDI İTFAİYE YOĞUN TRAFİKTEN GÜÇLÜKLE ULAŞABİLDİ - Son Dakika

ZEYTİNBURNU'NDA İNŞAATTAKİ PALETLER YANDI İTFAİYE YOĞUN TRAFİKTEN GÜÇLÜKLE ULAŞABİLDİ

18.10.2021 18:53

, Zeytinburnu'nda yapımı devam eden 4 katlı iş merkezinin içinde bulunan palet ve plastik atıklar yandı.

, Zeytinburnu'nda yapımı devam eden 4 katlı iş merkezinin içinde bulunan palet ve plastik atıklar yandı. Yoğun trafik nedeniyle itfaiye ekipleri olay yerine ulaşmakta güçlük çekti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Maltepe Mahallesi Siteyolu Sokak'ta 4 katlı iş merkezinin ikinci katında çıktı. Yapımı devam eden binadaki palet ve plastik atıklar bilinmeyen nedenle alev aldı. Yükselen alevler gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yoğun trafik nedeniyle olay yerine güçlükle ulaşabildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

GİRDİĞİMİZDE ALEVLER YÜKSELİYORDU

Yangını görenlerden Murat Koca, Yaklaşık 10 dakika önce yangın başladı. İçeri girdiğimizde zaten alevler vardı. Boş bir alan orası zaten. İçeride paletler ve hurda yığınlarının olduğu yer var orada. Yangın çıkmaya başladı. Şu an itfaiye ekipleri, sağlıkçılar hepsi geldi. İtfaiye, yangını kontrol altına aldı. Yangını neden çıktığını henüz biz de bilmiyoruz. Girdiğimizde alev yükseliyordu. İtfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahale ettiler dedi.

ZEYTİNBURNU'NDA İNŞAATTAKİ PALETLER YANDI İTFAİYE YOĞUN TRAFİKTEN GÜÇLÜKLE ULAŞABİLDİ
ZEYTİNBURNU'NDA İNŞAATTAKİ PALETLER YANDI İTFAİYE YOĞUN TRAFİKTEN GÜÇLÜKLE ULAŞABİLDİ
ZEYTİNBURNU'NDA İNŞAATTAKİ PALETLER YANDI İTFAİYE YOĞUN TRAFİKTEN GÜÇLÜKLE ULAŞABİLDİ
ZEYTİNBURNU'NDA İNŞAATTAKİ PALETLER YANDI İTFAİYE YOĞUN TRAFİKTEN GÜÇLÜKLE ULAŞABİLDİ
ZEYTİNBURNU'NDA İNŞAATTAKİ PALETLER YANDI İTFAİYE YOĞUN TRAFİKTEN GÜÇLÜKLE ULAŞABİLDİ
ZEYTİNBURNU'NDA İNŞAATTAKİ PALETLER YANDI İTFAİYE YOĞUN TRAFİKTEN GÜÇLÜKLE ULAŞABİLDİ

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Zeytinburnu, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ZEYTİNBURNU'NDA İNŞAATTAKİ PALETLER YANDI İTFAİYE YOĞUN TRAFİKTEN GÜÇLÜKLE ULAŞABİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ZEYTİNBURNU'NDA İNŞAATTAKİ PALETLER YANDI İTFAİYE YOĞUN TRAFİKTEN GÜÇLÜKLE ULAŞABİLDİ - Son Dakika
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