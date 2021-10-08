Zeytinin başkenti Akhisar'da, hasat dönemi başladı - Son Dakika

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili ve Kırsal Hizmetler Müdürü Hasan Umutlu, Zeytinliova Mahallesi'nde bulunan tarım arazisindeki zeytin hasadına katıldı.

AKHİSAR BELEDİYESİ TARIM ALANLARINI DEĞERLENDİRİYOR

Toplamda 1400 dönümlük alanda zeytinlerin ilk mahsulüne katılan Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Akhisar Belediyesi olarak kendi zeytinlerimizi, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kendimiz topluyoruz. Şuanda domat zeytinlerimizin olduğu Zeytinliova Mahallemizdeki zeytinliğimizdeyiz.Bu sene zeytinin yok senesi ama gayet güzel bir şekilde zeytinlerimiz büyümüş durumda. Bundan sonra da satışları yapılacak ve belediyemizin bütçesine ek gelir sağlayacağız. Akhisar Belediyesi olarak kırsal kalkınma planlarımız doğrultusunda, tarımsal alanda yine görevimizi yerine getireceğiz" dedi.

TÜRKİYE'NİN ZEYTİN BAŞKENTİ AKHİSAR

15 milyon zeytin ağacının bulunduğu Türkiye'nin zeytin başkenti olarak kabul edilen Akhisar'da hasat sezonu öncesi tüm çiftçilere bol ve bereketli bir hasat dileyen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu Akhisar'ın en büyük zeytin üreticisi Akhisar Belediyesi'nin olduğunu ifade ederek "Bereketli toprakları ile Türkiye'nin en verimli arazilerinden birine sahip olan Akhisar'ımızda yetişen zeytinler ve bu zeytinlerden elde edilen zeytinyağları, hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlarda satışa sunulacak. Tüm çiftçilerimize bol ve bereketli bir zeytin hasat sezonu dilerim" dedi.