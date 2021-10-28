Zincir marketler 'fahiş fiyat' soruşturmasında savunma yaptı (2) - Son Dakika

TOPLANTI SONA ERDİ

Perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile uğraşan zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüsler hakkında Rekabet Kurumu tarafından yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı saat 02.25'te sona erdi. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, yaptığı kapanış konuşmasında "Taraflar savunmasını tamamlamış olup toplantı sona ermiştir. Kurulumuz, soruşturmaya ilişkin nihai kararını verdikten sonra kararın tefhimi en geç 11 Kasım 2021 günü yapılacaktır. Karar, tefhim tarihinden önce alınması durumunda, Kurumumuz internet sitesinden de duyurulacaktır" dedi.

Ferhat EKİNCİ/ANKARA,