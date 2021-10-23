Ziraat Odası Başkanı Aslankaya'dan üreticilere toprak tahlili yaptırmaları uyarısı - Son Dakika

Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, toprak tahlilinin üretici bakımından üretim maliyetini düşüren en önemli faktörlerden biri olduğunu söyledi.

Aslankaya, AA muhabirine, bilinçsiz kullanılan gübrenin hem toprak yapısının bozulmasına hem de israfa neden olduğunu belirtti.

Üreticilere toprak tahlili yaptırmadan gübre kullanmamaları uyarısında bulunan Aslankaya, "Bazı çiftçilerimiz komşu arazide ne tür gübre kullanılmışsa veya satıcıda ne tür gübre varsa o gübreyi alıyor. Halbuki her tarlanın ihtiyaç duyduğu gübre cinsi aynısı olmayabilir. Bunun için çiftçilerimiz tarlasının ihtiyaç duyduğu gübre çeşidi ile dekar başına kullanabileceği gübre miktarının tespitini yaptırmalı. Yaptığımız toplantılarımızda ve çiftçilerimizle buluşmalarımızda veya gezilerimizde toprak analizinin önemini ve yine toprak tahlilinin üretici bakımından üretim maliyetini düşüren en önemli faktör olduğu konularında bilgilendirmede bulunuyoruz." dedi.

Analize gönderilecek toprak numunesinin hayvan yatağı, ağaç altı, tümsek ve çukur olmayan değişik yerlerden alınması gerektiğini anlatan Aslankaya, çiftçilerin bu konuda tereddüt etmeleri halinde tarım müdürlükleri veya serbest ziraat mühendislerine başvurarak detaylı bilgiler alabileceklerini kaydetti.