Üye Girişi
ZİYNET EŞYASI ÇIKAN LAHİT MEZAR ALANINA KAMULAŞTIRMA - Son Dakika

ZİYNET EŞYASI ÇIKAN LAHİT MEZAR ALANINA KAMULAŞTIRMA

26.10.2021 11:24
ZİYNET EŞYASI ÇIKAN LAHİT MEZAR ALANINA KAMULAŞTIRMA

ORDU'nun Fatsa ilçesinde yol yapımı sırasında ziynet eşyalarına ulaşılan Roma Antik dönemine ait lahit mezarların bulunduğu 3'üncü derece doğal sit alanı arkeolojik kazılar için kamulaştırılması kararlaştırıldı.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde yol yapımı sırasında ziynet eşyalarına ulaşılan Roma Antik dönemine ait lahit mezarların bulunduğu 3'üncü derece doğal sit alanı arkeolojik kazılar için kamulaştırılması kararlaştırıldı. Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, 'Kazılarda Helenistik döneme ait antik şehri arayacağız' dedi.

İlçeye bağlı Kurtuluş Mahallesi'ndeki 3'üncü derece doğal sit alanında yol yapım çalışmaları sırasında Fatsa Belediyesi çalışanı kepçe operatörü beton tabaka fark etti. Çalışmayı durduran ekipler, bölgede inceleme yaptı. Yapılan ilk inceleme sonrası, beton tabakanın yaklaşık 2 bin yıl öncesine dayanan Roma Antik dönemine ait lahit mezarları olduğu tespit edildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen yetkililer, ilk mezarı açtıklarında içerisinde insan kemik kalıntılarının yanı sıra sikkeler, cam bilezik, altın yüzük, kemer tokaları, tüm olarak cam gözyaşı şişesi, pişmiş topraktan yapılmış testi ve dağınık şekilde formu belli olmayan cam şişeler çıkarıldı. Ekipler, güvenlik şeridiyle kontrol altına aldıkları bölgeye girişleri yasakladı. Tarihi bulgulara rastlanılan alanla ilgili başlatılan çalışmalar ise devam ediyor. Yaklaşık 30 dönüm araziyi kaplayan alan içerisinde kalan özel mülkiyetlerin kamulaştırılması için çalışma başlatıldı.

Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, 'Fatsa Belediyesi tarafından yürütülen yol yapım çalışmaları sırasında 1'inci ve 3'üncü derece arkeolojik sit alanı içerisinde lahit mezarlarına rastlanıldı. Toprağa gömülü olan her iki mezarı da açtık. İçerisinden çıkan bir kısım eserleri aldık, diğer kalan özellikle kadavra kısımları mezarın içerisinde bırakıldı. Şu anda bölgede kazılarımız devam ediyor. Burasının milattan sonra 4-5'inci yüzyıllara dayandığını oradaki aldığımız sikkelerle gördük. Burası daha önce de bakanlığımızca sit alanı olarak ilan edilmişti. Ancak bir kısmı özel mülkiyetti. Özel mülkiyetin kamulaştırılmasıyla ilgili belediyemizin çalışması devam ediyor. Kamulaştırma çalışmaları tamamlandığı zaman arazi üzerindeki bütün ağaçları, bitkileri kurulun izini doğrultusunda temizleyeceğiz. Müze sondaj çalışmalarımızı burada sürdüreceğiz' diye konuştu.

'BEKLENTİMİZ ANTİK ŞEHRE RASTLAYACAĞIMIZ YÖNÜNDE'

Toparlak, gün yüzüne çıkan tarihi bulgularla birlikte bölgede antik şehre rastlanılacağının tahmin edildiğini kaydederek, 'İçerisinde kilisesi olan, başka tarihi mimarileri olan pek çok alanlar var. Orayı açtıkça bunlara şahit olacağız. Bizim beklentimiz kuvvetle ihtimal özellikle Helenistik döneme ait antik şehre rastlayacağımız. O alanın tamamı şehrin içerisinde ve denizin kıyısında 25-30 dönüm civarında. Bir kısmı kamuya ait, bir kısmı da özel mülkiyet. Bundan sonraki dönemde arkeolojik alanların hepsi kuvvetle ihtimal 1'inci dereceye dönüştürülecek. Çünkü şu andaki kazı alanı 3'üncü derecede arkeolojik alan. Kurul kararıyla bu da 1'inci dereceye dönebilir. Bunun da çalışmalarını yapıyoruz. Kazasız belasız arkeoloji tarihine inşallah yeni eserleri kazandırmış olacağız' şeklinde konuştu.

Toparlak, mezarların bulunduğu alanın 100 metre ilerisinde yıllar önce kendiliğinden yıkılan manastır bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Kamulaştırma, Fatsa, Roma, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ZİYNET EŞYASI ÇIKAN LAHİT MEZAR ALANINA KAMULAŞTIRMA - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika gündem haberleri! Güncel gelişmeler 11:37 Son dakika gündem haberleri! Güncel gelişmeler Hz. Muhammed'in 11:22 Hz. Muhammed'in "En kıymetli" dediği mucize tedavi! Uygulamada İsrail'in gerisinde kaldık Muhalefete yakınlığıyla tanınan isimden merak yaratan iddia: Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayını buldu, öğrenince şok geçirdim 11:17 Muhalefete yakınlığıyla tanınan isimden merak yaratan iddia: Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayını buldu, öğrenince şok geçirdim
9 liraya doğru ilerliyor! Dün 44 kuruş zam gelen benzine 28 kuruş daha zam yolda 11:07 9 liraya doğru ilerliyor! Dün 44 kuruş zam gelen benzine 28 kuruş daha zam yolda Edirnekapı Şehitliği'nde büyük saygısızlık! Genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları isyan ettirdi 11:01 Edirnekapı Şehitliği'nde büyük saygısızlık! Genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları isyan ettirdi Dün 568 lirayla rekor kıran altının gram fiyatı, bugün 548 liradan işlem görüyor 10:53 Dün 568 lirayla rekor kıran altının gram fiyatı, bugün 548 liradan işlem görüyor
Akaryakıtta eşel mobil sistem 2022'de de devam edecek! Fiyat artışını bir kısmı ÖTV'den karşılanacak 10:43 Akaryakıtta eşel mobil sistem 2022'de de devam edecek! Fiyat artışını bir kısmı ÖTV'den karşılanacak Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi 10:32 Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi

Son Dakika Haberleri
11:36 Son dakika gündem haberleri! Güncel gelişmeler
11:21 Hz. Muhammed'in "En kıymetli" dediği mucize tedavi! Uygulamada İsrail'in gerisinde kaldık
11:17 Muhalefete yakınlığıyla tanınan isimden merak yaratan iddia: Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayını buldu, öğrenince şok geçirdim
11:15 Ozan Tufan güzel haberi verdi! Milli futbolcu baba oluyor
11:07 9 liraya doğru ilerliyor! Dün 44 kuruş zam gelen benzine 28 kuruş daha zam yolda
11:02 100 bin lira değerindeki pırlantaları çalınan avukat, hırsızı bulduğuna sevinemedi
10:46 İşte en güncel göç istatistikleri! Türkiye'de geçici koruma altındaki 3 milyondan fazla Suriyeli, 10 ilde yaşıyor
10:45 Gelinim Mutfakta'ya Songül Karlı yerine Safiye Soyman geldi
10:43 Akaryakıtta eşel mobil sistem 2022'de de devam edecek! Fiyat artışını bir kısmı ÖTV'den karşılanacak
10:41 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü
Tuba Büyüküstün, evladını kaybeden eski sevgilisi Sami Saydan'ı yalnız bırakmadı Tuba Büyüküstün, evladını kaybeden eski sevgilisi Sami Saydan'ı yalnız bırakmadı         
11:45
Dün 9,85'le rekor kıran dolar, düşmeye başladı! Kur bugün 9,43'ten işlem görüyor Dün 9,85'le rekor kıran dolar, düşmeye başladı! Kur bugün 9,43'ten işlem görüyor         
11:24
"Osman Kavala için önerimiz var" diyen Bahçeli, kürsüden üç madde sıraladı         
11:19
Ozan Tufan güzel haberi verdi! Milli futbolcu baba oluyor Ozan Tufan güzel haberi verdi! Milli futbolcu baba oluyor         
11:15
100 bin lira değerindeki pırlantaları çalınan avukat, hırsızı bulduğuna sevinemedi 100 bin lira değerindeki pırlantaları çalınan avukat, hırsızı bulduğuna sevinemedi         
11:03
Kar sebebiyle yolda kalan sürücülerin yardımına gazeteciler yetişti Kar sebebiyle yolda kalan sürücülerin yardımına gazeteciler yetişti         
10:55
Gelinim Mutfakta'ya Songül Karlı yerine Safiye Soyman geldi Gelinim Mutfakta'ya Songül Karlı yerine Safiye Soyman geldi         
10:45
1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü         
10:41
Kıskanç kadının yaptıkları bu kadarda olmaz dedirtti! Takip edildiğini öğrenen koca soluğu mahkemede aldı Kıskanç kadının yaptıkları bu kadarda olmaz dedirtti! Takip edildiğini öğrenen koca soluğu mahkemede aldı         
10:04
Canlı yayında ciddi kavga! Futbol yorumcuları birbirine girdi, bardaklar havada uçuştu Canlı yayında ciddi kavga! Futbol yorumcuları birbirine girdi, bardaklar havada uçuştu         
09:29
Yeni vergi paketi yürürlüğe sokuldu! Cumhurbaşkanı'na ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verildi Yeni vergi paketi yürürlüğe sokuldu! Cumhurbaşkanı'na ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verildi         
09:06
WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak         
08:59
Güntekin Onay'dan tarihi gaf! Canlı yayında skandalın eşiğinden dönüldü Güntekin Onay'dan tarihi gaf! Canlı yayında skandalın eşiğinden dönüldü         
23:17
Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında "Çocuk benden değil" diyen adam haklı çıktı         
18:45
Halı yıkamaya götürülen halıdan 40 bin TL'lik altın çıktı Halı yıkamaya götürülen halıdan 40 bin TL'lik altın çıktı         
17:29
Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti         
16:50
Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı         
16:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2021 11:49:28. #1.12#
SON DAKİKA: ZİYNET EŞYASI ÇIKAN LAHİT MEZAR ALANINA KAMULAŞTIRMA - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement