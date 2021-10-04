Zonguldak Maden Şehitleri Aileleri Yaşatma Derneği'nde Başkan Yiğit güven tazeledi - Son Dakika

Zonguldak Maden Şehitleri Aileleri Yaşatma Derneği'nin olağan genel kurulunda Çetin Yiğit yeniden başkan seçildi.
Müftü Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki hizmet binasında gerçekleştirilen genel kurul, tek listeyle yapıldı.
Çetin Yiğit, yeniden dernek başkanlığına getirildi.
Zonguldak Maden Şehitleri Aileleri Yaşatma Derneği Başkanı Yiğit, ailelerin sorunlarının çözümüne katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi.
Kaynak: AA
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