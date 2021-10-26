ZONGULDAK - Babasının kullandığı minibüsün çarptığı çocuk defnedildi - Son Dakika

Merkez ilçeye bağlı Kabalaklı köyünde dün, E.T. evinin önüne park etmeye çalıştığı minibüsle geri manevra yaptığı sırada 4 yaşındaki oğlu Ö.T'ye çarpmış, sağlık ekipleri çocuğun kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirlemişti.

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