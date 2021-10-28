Zonguldak'ta göçük altında kalan işçi yaralandı - Son Dakika

Türkiye Taşkömürü Kurumuna (TTK) bağlı maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçi kurtarılarak tedavi altına alındı.
TTK Kozlu Müsessesi'ne bağlı ocakta, çalışmaların sürdüğü esnada göçük meydana geldi.
Vücudunun bir bölümü göçük altında kalan işçi Hasan Uğuz, iş arkadaşları tarafından kurtarıldı.
Ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, gazetecilere, maden işçisinin hayati tehlikesinin bulunmadığını belirterek, "Tavanın çökmesiyle işçinin üzerine posta (kömür yığını) gelmiş, beline kadar kömüre sıkışmış, durumu çok şükür iyi." dedi.
Kaynak: AA
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