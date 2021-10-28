Zonguldak'ta madencilerden 29 Ekim'e özel konser - Son Dakika

Zonguldak'ta, "kara elmas" olarak adlandırılan kömürü yeryüzüne çıkarmak için alın teri döken maden işçilerinden oluşan ve Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan "Madenci Korosu", 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla konser verdi.

Valilik binası önünde düzenlenen 29 Ekim özel konserinde maden işçileri şarkı ve türküler söyledi.

Yoğun ilgi gösterilen konserde vatandaşlar, şarkılara zaman zaman eşlik etti.

Müzikseverler tarafından uzun süre alkışlanan konserde maden işçileri, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşattı.