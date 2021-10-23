ZONGULDAK'TA ORMANLARDA SONBAHAR GÜZELLİĞİ - Son Dakika

ZONGULDAK'ta, sonbahar ile birlikte fotoğrafçıların gözdesi olan kent ormanında ağaçlar sararmaya başladı.

Sonbaharın gelmesiyle birlikte kentin yüksek kesimlerinde yer alan ormanlar, sararmaya başladı. Elvanpazarcık beldesi Kaymakdere mevkisindeki Kent Ormanı'nda dökülen ağaç yaprakları, güzel görüntüler oluşturdu. Farklı türlerde ağaç ve endemik bitkilerin yanında yürüyüş yolları, seyir terası, dere ve dere üzerindeki köprüleriyle yılın her mevsimi ilgi gören Kent Ormanı, sonbaharda da doğal güzelliğiyle fotoğrafçıların ilgisini çekiyor. Ziyaretçilerin akınına uğrayan kent ormanı drone ile havadan görüntülendi.