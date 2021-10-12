ZONGULDAK - Şiddetli fırtına bir apartmanın terasının çatısını uçurdu - Son Dakika

Akşam saatlerinde kısa süre etkili olan fırtına nedeniyle Tepeköy Mahallesi Gençlik Sitesi'ndeki bir blokun teras çatısı bulunduğu yerden ayrıldı.

Emniyet müdür yardımcısını öldüren polis, daha sonra taciz ettiği kadını da aramış

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