ZONGULDAK - Son 15 günde aynı aileden 4 kişi Kovid-19'dan öldü - Son Dakika

Durumları ağırlaşan ve yoğun bakıma alınan aileden Şükrü Yumurtaş 15 Ekim'de, baba Afşin 19 Ekim'de, anne Nihan 20 Ekim'de, Cihat Yumurtaş ise bugün yaşamını yitirdi.

Kirmanlı Mahallesi'nde yaşayan Afşin (82), eşi Nihan ile oğulları Şükrü (54) ve Cihat Yumurtaş (52), Kovid-19 teşhisiyle Ereğli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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