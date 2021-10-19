Zonguldak'ta yaralı güvercin ve peçeli baykuş tedavi altına alındı

Zonguldak'ta evin balkonunda mahsur kalan yaralı güvercin ile okulda bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı.

Zonguldak'ta evin balkonunda mahsur kalan yaralı güvercin ile okulda bulunan peçeli baykuş tedavi altına alındı. Alaplı ilçesinde bir sitede gurbetçi ailenin kaldığı evin balkonunda mahsur kalan yaralı güvercini fark eden komşu Nermin Karakaya, durumu itfaiyeye bildirdi. Merdivenli araçla 4. kata çıkan ekipler, kanatlarından yaralanan güvercini kurtardı. Yaralı kuş, Alaplı Belediyesi veteriner ekiplerince tedavi altına alındı. Çaycuma ilçesinde de Kışla Ortaokulu'nda yaralı peçeli baykuş bulan öğrenciler ve öğretmenleri, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi. Ekiplerce teslim alınan baykuş, tedavisi ve bakımı yapılmak üzere Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Zonguldak, Gurbetçi, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Zonguldak'ta yaralı güvercin ve peçeli baykuş tedavi altına alındı - Son Dakika

Son Dakika

CHP lideri Kılıçdaroğlu: Merkez Bankası'nın dolar satması gerekiyor ama satamıyor, çünkü kasadaki para başkasının

İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin kendisi hakkında sözlerine yanıt: Beni ne kadar seviyormuş

İngiltere'de ortaya çıkan yeni Delta mutasyonu AY.4.2, uzmanları bile tedirgin etti: Salgının başından beri en tehlikelisi

Müzisyene yapılan saldırının sebebi Kürtçe müzik mi? Valilik konuya açıklık getirdi

16 yaşındaki lise öğrencisinin kalbinden bıçaklanarak ölmesinin altında yatan sebep düelloymuş

Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücretin 3.550 liraya çıkması bekleniyor

Aniden ortaya çıkan timsah, 8 yaşındaki kız çocuğunu yedi

Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor