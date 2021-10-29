ZONGULDAK'TAKİ KUTLAMALARDA EN BÜYÜK İLGİYİ MADEN İŞÇİLERİ GÖRDÜ - Son Dakika

Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti

İstanbul'un işlek caddesinde işletmeler aynı dertten muzdarip! Hepsinde bu ilan var

ZONGULDAK'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında en büyük alkışı, maden işçileri aldı. İşçiler, madenci kıyafetleri, baret ve Türk bayraklarıyla halkı selamladı.

Zonguldak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, coşkuyla kutlandı. Madenci Anıtı'nda düzenlenen törene Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, Polat Türkmen, CHP Zonguldak milletvekilleri Deniz Yavuzyılmaz, Ünal Demirtaş, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Tutulmaz, halkın bayramını kutladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi. Geçiş töreni sırasında en büyük ilgiyi maden işçileri gördü. Madenci kıyafetleri, baret ve Türk bayraklarıyla halkı selamlayan işçiler, büyük alkış aldı. Tören, kortej geçişinin ardından sona erdi.