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Zoom; Canlı Altyazı Hizmetini Tüm Kullanıcılarına Sundu - Son Dakika

Zoom; Canlı Altyazı Hizmetini Tüm Kullanıcılarına Sundu

28.10.2021 21:25
Zoom; Canlı Altyazı Hizmetini Tüm Kullanıcılarına Sundu

Video konferans uygulaması Zoom, canlı transkripsiyon olarak da bilinen anlık ve otomatik oluşturulan altyazı hizmetini, tüm kullanıcılarına sunduğunu açıkladı. Şuan için sadece İngilizce olarak sunulan hizmetin, yakında birçok dilde desteği gelecek.

Video konferans uygulaması Zoom, canlı transkripsiyon olarak da bilinen otomatik altyazı oluşturma uygulamasını, tüm kullanıcıların hizmetine sunduğunu açıkladı. Bu özellik sayesinde, bir kişi veya grup ile yapacağınız Zoom video görüşmesi sırasında otomatik altyazı desteği sağlayacak.

Bu özellik daha önce yalnızca ücretli Zoom Meetings ve Zoom Video Web Seminerleri hesaplarında kullanılabiliyordu.

Zoom, özelliğin engelli kişilere yardımcı olmak için tüm kullanıcılara sunulduğunu söyledi. "Herkesin Zoom kullanarak başarılı bir şekilde bağlantı kurabilmesi, iletişim kurabilmesi ve katılabilmesi bizim için önemlidir. Uygun erişilebilirlik araçları olmadan engelli insanlar video iletişim çözümlerini kullanırken çok büyük engellerle karşılaşıyor. Bu nedenle, herkesin erişebileceği bir platform oluşturmaya odaklandık." Şeklinde bir açıklama yapıldı.

Zoom; Canlı Altyazı Hizmetini Tüm Kullanıcılarına Sundu

Zoom; Canlı Altyazı Hizmetini Tüm Kullanıcılarına Sundu

Canlı çeviri özelliği, Zoom video konferans özelliğinde bulunan en önemli özelliklerden biridir, çünkü toplantı sırasında söylenenleri ekrandan okuyabilirsiniz. Otomatik oluşturulan altyazılar, bir Zoom video toplantısında veya web seminerinde otomatik olarak konuşmayı altyazı olarak gösterir.

Zoom hesabınızda canlı transkripsiyonu nasıl etkinleştirebileceğiniz aşağıda açıklanmıştır.

Zoom hesabınızda veya Zoom web portalında oturum açın ve hesap ayarlarını düzenle üzerine dokunun.

Gezinme menüsünde Hesap Yönetimi'ni ve ardından Hesap Ayarları'nı tıklayın.

Toplantı sekmesine tıklayın.

Toplantıda (Gelişmiş) altında, etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için Altyazı geçişini tıklayın.

Bir doğrulama diyaloğu görüntülenirse, değişikliği doğrulamak için Etkinleştir veya Devre Dışı Bırak'a tıklayın.

Zoom; Canlı Altyazı Hizmetini Tüm Kullanıcılarına Sundu

Katılımcılar, toplantı araç çubuğunu kullanarak toplantı sahibinden oturum sırasında canlı dökümü etkinleştirmesini isteyebilir. Zoom ayrıca manuel altyazı oluşturmanın yanı sıra üçüncü taraf altyazı hizmetleriyle entegrasyonu da destekler. Otomatik canlı çeviri, şuan için sadece İngilizce versiyonu mevcuttur. Ancak ilerde birçok dilde destek vereceği bildiriliyor. Zoom, canlı yazıya dönüştürme özelliğinin yanı sıra klavye erişilebilirliği, sabitleyici veya ön plana çıkan yorumlayıcı video, ekran okuyucu desteği ve sesli posta yazıya dönüştürme gibi başka erişilebilirlik özelliklerine de sahiptir.

Zoom ayrıca, her boyutta toplantı alanı kurmak için çalışıyor. Şirket, ilk olarak genel beta sürümünde bulunan Zoom Rooms Akıllı Galeri'yi de kuracak. Zoom, uzaktaki çalışanların ekranda diğer katılımcılarla eşit şekilde temsil edilmesini sağlamak için Akıllı Galeri oluşturduğunu ve herkes için daha kapsayıcı bir toplantı deneyimi yarattığını söyledi.

Zoom; Canlı Altyazı Hizmetini Tüm Kullanıcılarına Sundu

İngilizce, Engelli, Tragger, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Zoom; Canlı Altyazı Hizmetini Tüm Kullanıcılarına Sundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zoom; Canlı Altyazı Hizmetini Tüm Kullanıcılarına Sundu - Son Dakika
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