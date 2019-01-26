Haberlerde Hakkımda Çıkan Tehdit İddialarına Yanıt!
28 dakika önce
Merhabalar, biliyorsunuz ki bir burun estetik operasyonu gecirmistim ancak sonrasinda olusan burun dusmesi, sikintilar pesimi birakmadi.
Merhabalar, biliyorsunuz ki bir burun estetik operasyonu gecirmistim ancak sonrasinda olusan burun dusmesi, sikintilar pesimi birakmadi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:01 Kaynak: Youtube
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