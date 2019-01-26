Haberlerde Hakkımda Çıkan Tehdit İddialarına Yanıt!

Merhabalar, biliyorsunuz ki bir burun estetik operasyonu gecirmistim ancak sonrasinda olusan burun dusmesi, sikintilar pesimi birakmadi.

Merhabalar, biliyorsunuz ki bir burun estetik operasyonu gecirmistim ancak sonrasinda olusan burun dusmesi, sikintilar pesimi birakmadi.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Youtube

Ayşen Gruda'nın Cenazesinde Kavga Çıktı

İzzet Yıldızhan'ın Ağabeyine Kanser Teşhisi Konuldu

Son Dakika! İzmir'de Korkutan Deprem