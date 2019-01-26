Son Dakika Haberleri: Haberlerde Hakkımda Çıkan Tehdit İddialarına Yanıt!

Haberlerde Hakkımda Çıkan Tehdit İddialarına Yanıt!

28 dakika önce

Merhabalar, biliyorsunuz ki bir burun estetik operasyonu gecirmistim ancak sonrasinda olusan burun dusmesi, sikintilar pesimi birakmadi.

Merhabalar, biliyorsunuz ki bir burun estetik operasyonu gecirmistim ancak sonrasinda olusan burun dusmesi, sikintilar pesimi birakmadi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:01 Kaynak: Youtube

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