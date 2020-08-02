Haberleşme altyapısına 3 ayda 3,5 milyar lira yatırım - Son Dakika

Haberleşme altyapısına 3 ayda 3,5 milyar lira yatırım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İşletmecilerin yatırımları özellikle fiber altyapıların yaygınlaştırılması, mobil ve sabit hizmetlerde çekirdek şebekeye yapılan yatırımlar, mobil hizmetlerde radyo şebekesine yapılan yatırımlar, afet ve acil durumlar ve pandemi nedeni ile...

Haberleşme altyapısına 3 ayda 3,5 milyar lira yatırım, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İşletmecilerin yatırımları özellikle fiber altyapıların yaygınlaştırılması, mobil ve sabit hizmetlerde çekirdek şebekeye yapılan yatırımlar, mobil hizmetlerde radyo şebekesine yapılan yatırımlar, afet ve acil durumlar ve pandemi nedeni ile artan trafiğe istinaden yapılan kapasite artırım yatırımlarından oluştu" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 2020 Yılı İlk Üç Aylık Pazar Verileri Raporu"na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Korona virüs salgını dolayısıyla tüm dünyanın önemli oranda etkilendiğini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, haberleşme sektörünün bu dönemden güçlenerek çıktığını belirtti.

Salgın döneminde birçok iş yerinin çalışmalarına ara vermesi, uzaktan çalışmaya geçilmesi ve okulların kapanması gibi nedenlerle insanların gününün büyük çoğunluğunu evlerinde geçirdiğine dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, "Bu durum, hem genişbant internet hem de ses hizmetlerine olan talebi artırdı. Kurum olarak sektör çalışanlarının sağlığının korunması, çalışma şartlarına ilişkin kısıtlamalar olsa dahi elektronik haberleşme ve posta hizmetlerinin kesintisiz bir biçimde aksamadan sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri alarak sektör temsilcileri ile sürekli iletişim içinde olduk. Bunun sonuçlarını da aldık ve bu dönemde dünyada haberleşme altyapısı en iyi ülkeler arasında yer aldık" ifadelerini kullandı.

"Yatırımlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66 arttı"

2020 yılının ilk çeyreğinin sonunda elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeci sayısının 456, bu işletmecilere verilen yetkilendirme sayısının ise 823'ü bulduğunu söyleyen Bakan Karaismailoğlu, 2020 yılı birinci çeyreğinde haberleşme sektöründe yapılan yatırım tutarının yaklaşık 3,5 milyar lira olduğunu aktararak, Türk Telekom ve mobil işletmecilerin toplam yatırım miktarının yaklaşık 2,6 milyar lira olduğunu ve diğer işletmeciler tarafından aynı dönemde 878 milyon lira yatırım gerçekleştiğini bildirdi.

"Bu yılın aynı döneminde ise geçtiğimiz yıla göre yatırım tutarında yüzde 66'nın üzerinde artış sağlandı"

2019 yılında işletmecilerin tamamı tarafından yapılan yatırım tutarının 2.1 milyar lira olduğunu vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"2019 yılı birinci çeyreğinde Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecilerinin toplam yatırım miktarı yaklaşık 1.65 milyar lira, diğer işletmeciler tarafından yapılan yatırım ise yaklaşık 461.3 milyon lira olmuştu. Yani, geçtiğimiz yıl işletmecilerin tamamı tarafından yapılan yatırım tutarı 2.1 milyar lira olmuştu. Bu yılın aynı döneminde ise geçtiğimiz yıla göre yatırım tutarında yüzde 66'nın üzerinde artış sağlandı. İşletmecilerin bu yatırımları özellikle fiber altyapıların yaygınlaştırılması, mobil ve sabit hizmetlerde çekirdek şebekeye yapılan yatırımlar, mobil hizmetlerde radyo şebekesine yapılan yatırımlar, afet ve acil durumlar ve pandemi nedeni ile artan trafiğe istinaden yapılan kapasite artırım yatırımlarından oluştu. Söz konusu teknolojilere yapılan yatırımların, gerek doğrudan getirileri gerekse diğer sektörler üzerindeki verimlilik gibi dolaylı katkılarıyla tüm Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi üzerinde önemli etkileri olmakta."

"Sektör gelirleri 2,2 milyar lira arttı"

Bakan Karaismailoğlu, 2020 yılı birinci üç aylık dönemde haberleşme sektöründe faaliyet gösteren firmaların toplam gelirinin 17.6 milyar lirayı bulduğunu duyurdu. Bu çerçevede Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecilerinin net satış gelirlerinin toplamının 13.3 milyar lirayı bulduğunu, diğer işletmecilerin aynı dönemdeki net satış gelirlerinin toplamının ise yaklaşık 4,3 milyar lira olduğunu kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Sektörde faaliyet gösteren işletmecilerimizin 2019 yılının ilk çeyreğinde net satış gelirleri ise yaklaşık 15,4 milyar liraydı. Yani geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre sektör gelirleri 2,2 milyar TL artmış durumda. Geçen yılın ilk üç aylık dönemde Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecilerinin net satış gelirleri toplamı yaklaşık 11,7 milyar lira olarak gerçekleşmişti. Diğer işletmecilerin aynı dönemdeki net satış gelirleri toplamı ise yaklaşık 3,7 milyar lira olmuştu" ifadelerini kullandı.

"Yatırımların artmasını amaçlıyoruz"

Bu alandaki en önemli noktanın firmaların Ar-Ge ve yenileme yatırımlarına büyük önem vermesi olduğunun altını çizen Bakan Karaismailoğlu, söz konusu yatırımların artarak sürmesi için hükümet olarak bilişim sektöründe yatırımın ve yatırımcının önünü açacak düzenlemeleri bir bir yaptıklarını anlatarak, "Bunun sonuçlarını da yatırımlarda yaşanan artıştan görüyoruz. Ancak bu yatırım tutarının özellikle yerli yazılım ve donanım başta olmak üzere çok daha artmasını amaçlıyoruz" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Adil Karaismailoğlu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.08.2020 03:06

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Haberleşme altyapısına 3 ayda 3,5 milyar lira yatırım - Son Dakika Ekonomi
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