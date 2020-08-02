Haberleşme altyapısına ilk çeyrekte yaklaşık 3,5 milyar lira yatırım yapıldı - Son Dakika

Haberleşme altyapısına ilk çeyrekte yaklaşık 3,5 milyar lira yatırım yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yılın ilk çeyreğinde haberleşme sektöründe yaklaşık 3,5 milyar lira yatırım yapıldığını bildirdi.

Haberleşme altyapısına ilk çeyrekte yaklaşık 3,5 milyar lira yatırım yapıldı, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yılın ilk çeyreğinde haberleşme sektöründe yaklaşık 3,5 milyar lira yatırım yapıldığını bildirdi.

Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca (BTK) hazırlanan "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 2020 Yılı İlk Üç Aylık Pazar Verileri Raporu"na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Salgından tüm dünyanın önemli oranda etkilendiğini ifade eden Karaismailoğlu, haberleşme sektörünün ise bu dönemden güçlenerek çıktığını kaydetti.

Salgın döneminde birçok iş yerinin çalışmalarına ara vermesi, uzaktan çalışmaya geçilmesi ve okulların kapanması gibi nedenlerle insanların günlerinin büyük bölümünü evlerinde geçirdiğine dikkati çeken Bakan Karaismailoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu durum, hem geniş bant internet hem de ses hizmetlerine talebi artırdı. Kurum olarak sektör çalışanlarının sağlığının korunması, çalışma şartlarına ilişkin kısıtlamalar olsa dahi elektronik haberleşme ve posta hizmetlerinin kesintisiz bir biçimde aksamadan sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri alarak sektör temsilcileri ile sürekli iletişim içinde olduk. Bunun sonuçlarını da aldık ve bu dönemde dünyada haberleşme altyapısı en iyi ülkeler arasında yer aldık."

"Yatırımlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66 arttı"

Karaismailoğlu, 2020 yılının ilk çeyreği sonunda elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeci sayısının 456 olduğunu, bu işletmecilere verilen yetkilendirme sayısının da 823'ü bulduğunu bildirdi.

Ocak-mart döneminde haberleşme sektöründe yapılan yatırım tutarının yaklaşık 3,5 milyar lira olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, Türk Telekom ve mobil işletmecilerin toplam yatırım miktarının yaklaşık 2,6 milyar lira olduğunu ve diğer işletmecilerce aynı dönemde 878 milyon lira yatırım gerçekleştirildiğini kaydetti.

Karaismailoğlu, 2019'un ilk çeyreğinde Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecilerinin toplam yatırım miktarının yaklaşık 1,65 milyar lira, diğer işletmeciler tarafından yapılan yatırımın da yaklaşık 461,3 milyon lira olduğu bilgisini vererek, şu ifadeleri kullandı:

"Yani geçtiğimiz yıl işletmecilerin tamamı tarafından yapılan yatırım tutarı 2,1 milyar lira olmuştu. Bu yılın aynı döneminde ise geçtiğimiz yıla göre yatırım tutarında yüzde 66'nın üzerinde artış sağlandı. İşletmecilerin bu yatırımları özellikle fiber altyapıların yaygınlaştırılması, mobil ve sabit hizmetlerde çekirdek şebekeye yapılan yatırımlar, mobil hizmetlerde radyo şebekesine yapılan yatırımlar, afet ve acil durumlar ve pandemi nedeniyle artan trafiğe istinaden yapılan kapasite artırım yatırımlarından oluştu.

Söz konusu teknolojilere yapılan yatırımların, gerek doğrudan getirileri gerekse diğer sektörler üzerindeki verimlilik gibi dolaylı katkılarıyla tüm Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi üzerinde önemli etkileri olmakta."

"Sektör gelirleri 2,2 milyar lira arttı"

Karaismailoğlu, bu yılın ilk 3 aylık döneminde haberleşme sektöründe faaliyet gösteren firmaların toplam gelirinin 17,6 milyar lirayı bulduğunu açıkladı.

Bu kapsamda Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecilerinin net satış gelirlerinin toplamının 13,3 milyar liraya ulaştığını, diğer işletmecilerin aynı dönemdeki net satış gelirleri toplamının da yaklaşık 4,3 milyar lira olarak gerçekleştiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Sektörde faaliyet gösteren işletmecilerimizin 2019 yılının ilk çeyreğinde net satış gelirleri ise yaklaşık 15,4 milyar liraydı. Yani geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre sektör gelirleri 2,2 milyar lira artmış durumda. Geçen yılın ilk 3 aylık döneminde Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecilerinin net satış gelirleri toplamı yaklaşık 11,7 milyar lira olarak gerçekleşmişti.

Diğer işletmecilerin aynı dönemdeki net satış gelirleri toplamı ise yaklaşık 3,7 milyar lira olmuştu."

"Yatırım tutarının artmasını amaçlıyoruz"

Karaismailoğlu, en önemli noktanın firmaların Ar-Ge ve yenileme yatırımlarına büyük önem vermesi olduğunu ifade etti.

Bu yatırımların artarak sürmesi için hükümet olarak bilişim sektöründe yatırımın ve yatırımcının önünü açacak düzenlemeleri bir bir yaptıklarına işaret eden Karaismailoğlu, "Bunun sonuçlarını da yatırımlarda yaşanan artıştan görüyoruz ancak bu yatırım tutarının özellikle yerli yazılım ve donanım başta olmak üzere çok daha artmasını amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Adil Karaismailoğlu, Türk Telekom, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.08.2020 02:23

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleşme altyapısına ilk çeyrekte yaklaşık 3,5 milyar lira yatırım yapıldı - Son Dakika Ekonomi
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