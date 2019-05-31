Son Dakika Haberleri: Haberleşme kablolarını kesen 3 kişi yakalandı
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Haberleşme kablolarını kesen 3 kişi yakalandı

1 saat önce

Kayseri'nin Develi ilçesinde haberleşme nakil kablolarını kesen 3 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Haberleşme kablolarını kesen 3 kişi yakalandı, System.String[]
Kayseri'nin Develi ilçesinde haberleşme nakil kablolarını kesen 3 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Develi ilçesine bağlı Çadır Yeri Mahallesi'nde haberleşme nakil kablolarının kesilmesi sonrasında jandarma ekipleri çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda S.Ü. isimli şahsın aracında 420 metre kablo ele geçirilirken, genişletilen çalışmada Ö.I. ve O.B. isimli şahıslar da yakalandı.

Soruşturma çerçevesinde S.Ü. ve O.B. adli kontrolle serbest bırakılırken, Ö.İ. tutuklandı. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:50 Kaynak: İHA
Kayseri, Jandarma, Develi, 3. Sayfa
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