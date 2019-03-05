Son Dakika Haberleri: Haberleşmeyi Balta ile Kestiler

Haberleşmeyi Balta ile Kestiler

1 saat önce

Tokat'ta çaldıkları 900 metre haberleşme ve enerji nakil kablosunu yakan 4 kişi, jandarma tarafından kullandıkları balta ve keserle birlikte yakalandı.

Haberleşmeyi Balta ile Kestiler, System.String[]
Tokat'ta çaldıkları 900 metre haberleşme ve enerji nakil kablosunu yakan 4 kişi, jandarma tarafından kullandıkları balta ve keserle birlikte yakalandı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Turhal İlçesinde kablo hırsızlığının yapıldığının bilgisi alınması üzerine harekete geçti. İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin takibi sonrasında, Dazya köyünde 4 şüpheli şahsın çaldıkları piyasa değeri 10 bin lira olan, 900 metre uzunluğundaki haberleşme ve enerji nakil kablolarını eritmek amacı ile parçaladıkları esnada suçüstü yakaladı. Ele geçirilen kabloların mağdur firmaya teslim edildiği, şüpheli şahısların ise tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:56 Kaynak: İHA

Tokat, 3. Sayfa
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