"Habermetre 20 - 26 Haziran 2022 Şirketler Gündemi ile iş dünyasından haftanın en önemli haberleri"

Vehbi Koç Vakfı İnsanlığa Üstün Hizmet Ödülü'nün İlki Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin'in Oldu



Vehbi Koç Vakfı, her yıl sırasıyla sağlık, eğitim ve kültür alanlarında üstün başarıları takdir ve teşvik ettiği "Vehbi Koç Ödülü" kapsamında zamanın ruhunu okuyan yeni bir ödül kategorisi başlattı. Vehbi Koç Vakfı İnsanlığa Üstün Hizmet Ödülü'nün ilk kazananları, hayatları boyunca yenilikçi bilimsel çalışmalara öncülük eden ve son olarak da hızla geliştirilen aşıyla pandemi sırasında milyonlarca hayatın kurtarılmasına doğrudan katkı sağlayan bilim insanları Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin oldu. Koç Üniversitesi'nde düzenlenen törende ödülü Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Özlem Türeci ve Uğur Şahin'e takdim etti. Koç Holding Şeref Başkanı ve Koç Üniversitesi Mütevelli Heyeti Onursal Başkanı Rahmi Koç ise profesörlere Şeref Doktorası diplomalarını verdi.

eBay, GittiGidiyor operasyonunu sonlandırıyor

E-Ticaret devi eBay, 2011'de çoğunluk hissesini 217 milyon dolara satın aldığı GittiGidiyor'un faaliyetlerine son vereceğini açıkladı. eBay'den yapılan açıklamada, "Düzenli olarak küresel faaliyetlerini gözden geçiren eBay, piyasada devam eden rekabetçi dinamikleri göz önüne alarak bu zor ancak stratejik kararı almıştır" denildi.

5G abone sayısı 2022'de 1 milyarı aşacak

Ericsson Mobilite Raporu'na göre, dünya genelindeki mobil veri trafiğinin geçtiğimiz iki yıl içinde iki kat arttı. Akıllı telefon kullanımındaki ve mobil geniş bant kullanımdaki artış ile toplum ve endüstrilerin dijitalleşmesi, mobil veri trafiğindeki artışı sağlayan önemli etkenler arasında gösterildi. 2022 sonunda dünya çapındaki 5G abonelik sayısının 1 milyarı aşacağı tahmin edilirken, bu sayı 2027'de 4,4 milyar aboneye ulaşacağı ön görülüyor. Diğer taraftan, kişi başına aylık ortalama internet kullanımının bu yıl 15 GB olması bekleniyor.

Vodafone Business, Red Bulut Pazaryeri Platformu'nu tanıttı

Vodafone Business, büyümek ve daha verimli olmak için dijital dönüşümü önceliklendiren KOBİ'lerin ihtiyaçlarını karşılamak için yeni bir hizmete imza attı. Red Bulut B2B Pazaryeri Platformunda KOBİ'ler, bulut tabanlı yazılım ve çözümleri tek bir noktadan ön yatırım maliyeti olmadan satın alırken, ürünler ile ilgili detaylı bilgilere ve eğitim içeriklerine erişebilecek. Vodafone Business, Red Bulut Platformu ile 10 bin işletmeye ulaşarak 20 milyon TL'den fazla bir ekonomik fayda sağlamayıhedefliyor.

Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları 2 yıl daha Digiturk beIN Media Group'un

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve uzun yıllardır Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk beIN Media Group arasında 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarını kapsayan 2 yıllık yayın hakları uzatma sözleşmesi yapıldı. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen imza törenine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve beIN Media Group CEO'su Yousef Al-Obaidly katıldı.

Uludağ Enerji, kurumsal kimlik dönüşümünü tanıttı

Geçtiğimiz aylarda uluslararası sürdürülebilir altyapı yatırım fonu Actis'e devri gerçekleşen Uludağ Enerji, ilk günden itibaren koruduğu çevresel sürdürülebilirlik hedeflerini güçlendirerek dünyanın yeni enerji anlayışındaki yerini sağlamlaştırmak için kurumsal kimliğini dönüştürdü. Yeni süreci kamuoyu ile paylaşan Uludağ Enerji CEO'su İsmail Ergüneş, 'Hayata güç veriyoruz' misyonlarını korumaya devam ettiklerini söyledi.

IATA'ya Türk başkan

Pegasus Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Nane, Uluslararası Hava Yolları Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı devralarak IATA'nın ilk Türk başkanı oldu. Mehmet Nane'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçildiği 78. IATA Genel Kurulu'nda THY Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Bolat da IATA Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçildi.

BSH Türkiye, yeni nesil iş modeli uygulaması Weflex'i duyurdu

BSH Türkiye, değişen iş dünyasına uygun yeni nesil iş modeli uygulaması Weflex'i duyurdu. Uzun yıllardır dijital uygulamalara ve yeni nesil yetkinliklere yatırım yapan şirket, pandemi ve dijitalleşmenin etkileriyle yeni bir iş modeli geliştirdi. Bu doğrultuda çalışanlarına otonom, esnek, yaratıcı, keyifli ve yüksek performanslı bir iş ortamı sunmayı hedefleyen şirket, bu yeni dönemde yüzde 50 uzaktan çalışma modelini de hayata geçiriyor.

Damat Tween, metaverse mağazadan ilk görüntüleri paylaştı

Dünya moda perakendesinin öncü markası Damat Tween'in metaverse'de yaratacağı moda akımı için geri sayım sürüyor. Geleceğin yeni evreni olan metaverse'de hazırlık aşamalarını tamamlayan Damat Tween, 2022-23 Sonbahar/Kış sezonu ile birlikte müşterilerin deneyimine sunulacak mağazasından ilk görüntüleri paylaştı.