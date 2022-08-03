"Habermetre 25 - 31 Temmuz 2022 Şirketler Gündemi ile iş dünyasından haftanın en önemli haberleri"

Türkiye'nin 5G yolculuğu İstanbul Havalimanı'ndan başladı

İstanbul Havalimanı'nda Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone Türkiye tarafından 5G teknolojisinin test uygulaması başlatıldı. Bu kapsamda düzenlenen "Türkiye'nin 5G Yolculuğu" başlıklı etkinlikte konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bütün sektörlerde olduğu gibi haberleşmedeki gelişimleri de yakından takip ettiklerini, Türkiye'yi çağın ötesindeki yeniliklerle buluşturmak için büyük bir çaba gösterdiklerini söyledi.

Dünyaca Ünlü Teknoloji Devi Rolls-Royce'a Türk CEO

Dünyaca ünlü Endüstriyel teknoloji şirketi Rolls-Royce, Tufan Erginbilgiç'in Rolls-Royce Holdings plc CEO'su olarak atandığını duyurdu. Erginbilgiç, 24 Şubat 2022 tarihinde bu yılın sonunda görevinden ayrılacağını açıklayan Warren East'in yerini 1 Ocak 2023 tarihinde alacak.

Peugeot Türkiye'nin yeni genel müdürü Gülin Reyhanoğlu oldu



Peugeot Türkiye Genel Müdürlüğü görevine Gülin Reyhanoğlu getirildi. Reyhanoğlu hem Stellantis Türkiye çatısı altındaki markalar arasında hem de Türkiye otomotiv sektöründeki markalar içerisinde görev alan ikinci kadın genel müdür de olacak. Peugeot Türkiye Genel Müdürü olarak 2017 yılından bu yana görev yapan İbrahim Anaç ise, Stellantis'in dünya çapındaki 6 büyük bölgesinden bir tanesi olan, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi'nde Stellantis Ticari Faaliyetlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Anaç, yeni görevi dahilinde 65 ülkeden sorumlu olacak.

Kırmızı Işık'tan Kadınlara Yönelik Eğitim Atağı

Türkiye Vodafone Vakfı, kadınların şiddetten korunması amacıyla 8 yıl önce hayata geçirdiği "Kırmızı Işık" uygulamasını geliştirmeye devam ediyor. Uygulamaya son olarak "toplumsal cinsiyet eşitliği" temalı eğitim videoları ve Şiddet Farkındalık Testi eklendi. Yeni eklentilerle, kadınların şiddet türleri hakkında farkındalıklarının artırılması hedefleniyor.

"Tasarruf Evimizde, Gelecek Elimizde" Projesi ile Kırsal Bölgelerde Yaşayan 2 Bin Kadına Tasarruf Eğitimi

Akfen Yenilenebilir Enerji'nin 'Tasarruf Evimizde, Gelecek Elimizde' projesi ile kırsal bölgelerde yaşayan 2 bin kadına eğitim verildi. Toplamda 2 bin katılımcıya yüz yüze eğitim verilen proje kapsamında, ailede tasarruf yöntemlerinin benimsenmesi ve doğa ile uyumlu bir yaşam tarzının oluşturulması konusunda kırsal bölgelerde yaşayan kadınların bilinçlenmesi hedefleniyor.

Eczacıbaşı Topluluğu, 14'üncü Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladı

Eczacıbaşı Topluluğu, sürdürülebilirlik performansını 14'üncü kez yayımlanan raporu ile paydaşlarına sundu. Eczacıbaşı Topluluğu, 2021'de üretimde ton ürün başına enerji tüketimini yüzde 3,5 ve su kullanımını yüzde 10,8 oranlarında azalttı. Toplumsal cinsiyet eşitliği hedeflerinde de ilerleme kaydederek işe alımda kadın çalışan oranını yüzde 46,3'e yükseltti. Eczacıbaşı Topluluğu CEO'su Atalay Gümrah, "2022 yılını sürdürülebilirlik kapsamında bir seferberlik yılı olarak görüyoruz" dedi.

LC Waikiki, 56. ülkede 1200'üncü mağazasını açtı

4 kıtada faaliyetlerini sürdüren LC Waikiki, mağazacılık yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. 1199'uncu mağazasını geçtiğimiz günlerde Sırbistan'da açan LC Waikiki, 1200'üncü mağazasını ise aynı zamanda 56. ülkesi olan Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Brazavil'de açtı. LC Waikiki Mağazacılık Genel Müdürü Berna Akyüz Öğüt, "Yıl sonuna kadar farklı coğrafyalarda, yeni ülkelerde mağaza açılışlarımıza devam edeceğiz" dedi.

TOBB ve Visa'nın yeni "Kartlı Harcamalar Analizi" sonuçları belli oldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Visa'nın üçüncüsünü gerçekleştirdiği Kartlı Harcamalar Analizi'ne göre, 2022 yılının ilk çeyreğinde aylık kartlı harcamalar ortalaması bir önceki yıla göre %85 oranında arttı. Türkiye'de 2021 ve 2022 yıllarının ilk çeyreği kartlı harcamalar açısından kıyaslandığında, e-ticaretin yüzde 90, banka kartı harcamalarının yüzde 118 büyümesi, temassız ödemelerin de 3 katına çıkması, bu alanda devam eden büyümenin sürdüğüne işaret etti.