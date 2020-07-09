Habersiz deprem tatbikatı - Son Dakika

Habersiz deprem tatbikatı

Kastamonu'da, senaryo gereği 7,3 büyüklüğünde gerçekleşen deprem için önceden haber verilmeksizin tatbikat yapıldı.

Kastamonu'da, senaryo gereği 7,3 büyüklüğünde gerçekleşen deprem için önceden haber verilmeksizin tatbikat yapıldı.

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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından organize edilen tatbikatta, senaryo gereği Çankırı ve Kastamonu sınırından geçen Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda 7,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem, Araç ve İhsangazi ilçeleri ile bunlara bağlı 30 köy başta olmak üzere kent merkezi ile diğer ilçelerde de hissedildi.

Deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde Kastamonu Valisi Avni Çakır başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda acil toplantı düzenlendi.

Çakır, burada yaptığı konuşmada, AFAD Başkanlığından Kastamonu'ya habersiz olarak bir ekibin geldiğini söyledi.

Acil olarak İl Afet Acil Koordinasyon Toplantısı'nı düzenlediklerini belirten Çakır, "Eksiklerimiz varsa bu tatbikatın sonunda göreceğiz. Öz eleştirimizi yapacağız. Vatandaşlarımızdan da beklentilerimizi bu süreç sonunda paylaşacağız. Bu tatbikat şu ana kadar yapılan en gerçekçi tatbikat. Bununla alakalı da arkadaşların tavsiyelerini alacağız. Umarım böyle bir olay olmaz ama yaşanırsa hazırlıklı olacağız." dedi.

Çakır, İl Afet Acil Koordinasyon Toplantısı'na 25-30 dakikada katılımın tamamlandığına işaret ederek, "30 dakikada toplanma bizi mutlu etti ancak amacımız bunu 15 dakikalara çevirmek. İnşallah ilerleyen süreçlerde yapacağımız tatbikatlarda bunu gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen de tatbikatların afetler gerçekleşmeden önce eksikliklerin giderilmesi için yapıldığına işaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla geçen yıl "habersiz tatbikat"lara başladıklarını belirten Taşdelen, şunları kaydetti:

"Aslında tüm illerde yılda iki sefer tatbikat yapılıyor ancak habersiz tatbikat, idari birimlerin hiç haberi yokken aniden gelip önlerine bir senaryo konulup, gerçek zamanlı olaylara müdahale etme zamanları dikkate alınarak plansız şekilde gerçekleştiriliyor. Bu, hazırlık durumumuzu gerçek anlamda ortaya çıkardığı için çok faydasını görüyoruz. İnşallah Kastamonu için çok faydası olur. Başımıza bir afet geldiğinde en üst düzeyde hazırlıklarımızı tamamlamak için elimizden gelen her şeyi yapmak durumundayız."

Kastamonu'da hızlı şekilde toplanmanın başarıldığını söyleyen Taşdelen, "Kıyaslayacak olursam, bu anlamda ileride sayılabilecek illerden biri. Bizim için önemli olan hayatın normale dönmesini sağlayacak birimlerdir. Hayatı normalleştirecek olan ekiplerin planı ezbere bilip bilmediğine bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tatbikata, AFAD Planlama ve Risk Azaltma Dairesi Başkanı Abdülkadir Tezcan ile uzman Alp Kaya da gözlemci olarak katıldı.

Kastamonu, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 20:17 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Habersiz deprem tatbikatı - Son Dakika
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