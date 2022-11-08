"Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir" diyen Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar gözaltına alındı.

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, HaberTürk TV'de Afşin Yurdakul'un sunduğu canlı yayına bağlanmış ve "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor" demişti.

Kolivar'ın sözleri üzerine bugün açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın sözleri nefret söylemidir. Milletimizi ve ekmeği aşağılayan açıklamaları hadsizliktir" ifadelerini kullandı. Son gelişmeye göre ise Kolivar gözaltına alındı, savcılıkta ifade verecek.