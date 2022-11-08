"Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir" diyen Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar gözaltına alındı. - Son Dakika
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"Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir" diyen Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar gözaltına alındı.

08.11.2022 16:46
"Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir" diyen Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar gözaltına alındı.

Habertürk ekranlarında katıldığı canlı yayında "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir" diyerek tepkileri üzerine çeken Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar gözaltına alındı. Kolivar, sözleri nedeniyle ifade verecek.

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, HaberTürk TV'de Afşin Yurdakul'un sunduğu canlı yayına bağlanmış ve "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor" demişti.

Kolivar'ın sözleri üzerine bugün açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın sözleri nefret söylemidir. Milletimizi ve ekmeği aşağılayan açıklamaları hadsizliktir" ifadelerini kullandı. Son gelişmeye göre ise Kolivar gözaltına alındı, savcılıkta ifade verecek.

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Ekmek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir' diyen Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar gözaltına alındı. - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir" diyen Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar gözaltına alındı. - Son Dakika
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