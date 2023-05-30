Habertürk satılıyor mu? Ses getiren iddia sonrası kanaldan açıklama geldi - Son Dakika
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Habertürk satılıyor mu? Ses getiren iddia sonrası kanaldan açıklama geldi

Habertürk satılıyor mu? Ses getiren iddia sonrası kanaldan açıklama geldi

30.05.2023 00:17

Sosyal medyada Habertürk'ün satılacağını yönelik iddiaların hızla yayılmasının ardından kanaldan açıklama geldi. Habertürk'ün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Asılsız ve gerçek dışı iddia" ifadesine yer verildi.

Gazeteci Ali Çağatay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Habertürk'ün satılacağını öne sürdü. Ciner Medya Grubu'na ait kanalın satılacağını iddia eden Çağatay, " Türkiye'nin en büyük medya gruplarından Ciner Medya satış için masada. Turgay Ciner'e ait; Habertürk, Show TV, Bloomberg HT ve diğer medya organları el değiştiriyor. Mehmet Cengiz (Cengiz Holding) ve Fuat Tosyalı (Tosyalı Grubu), Ciner'le görüşmelere başladı" yazılı bir tweet paylaştı.

Habertürk'ün satılacağı iddialarına yalanlama: Asılsız ve gerçek dışıdır

HABERTÜRK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Söylentinin kısa sürede sosyal medyada gündem olması üzerine Habertürk, resmi hesabı üzerinden açıklama yaptı. İddiaların 'asılsız ve gerçek dışı' olduğu belirtilen paylaşım şöyle: "Bir sosyal medya hesabından paylaşılan Ciner Yayın Holding'e ait Habertürk, Show TV, Bloomberg HT kanallarının bazı gruplarla satışı için masada olduğu şeklindeki iddia asılsızdır. Gerçek dışıdır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Habertürk'ün satılacağı iddialarına yalanlama: Asılsız ve gerçek dışıdır
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Tosyalı Holding, Cengiz holding, Ciner Grubu, Habertürk, Güncel, Son Dakika

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