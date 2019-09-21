Son Dakika Haberleri: Habeş Kanyonu keşfedilmeyi bekliyor
Son Dakika Güncel Haber

Habeş Kanyonu keşfedilmeyi bekliyor

1 saat önce

Araban ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve bugüne kadar keşfedilmemiş muhteşem bir kanyon olan Habeş Kanyonu keşfedilmeyi bekliyor.

Habeş Kanyonu keşfedilmeyi bekliyor, System.String[]

Araban ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve bugüne kadar keşfedilmemiş muhteşem bir kanyon olan Habeş Kanyonu keşfedilmeyi bekliyor.


Bölge halkı tarafından Habeş Deresi olarak bilinen Fırat Nehri kıyısındaki Habeş Kanyonu, keşfedilmeyi bekliyor. Araban ilçesine bağlı Köklüce (Ardıl) kırsal mahallesindeki Ardıl Çayı Deresinden Araban Ovası'nın ortasından geçerek bölgesinde görmeye değer doğal güzelliklerin arasından süzülerek akıp Fırat Nehri ile birleşiyor.


Tarih boyunca değişik medeniyetlerin hüküm sürdüğü bölgeye gelen yolun üzerindeki tarihi köprüden, Habeş Deresine ulaşım sağlanıyor. Birecik Barajı sularının yükselmesinden dolayı kanyonun içinden akan su 5-6 metre boyunca yükseldi. İlçeye bağlı Hisar kırsal mahallesinden Habeş Kanyonu'nun Fırat Nehri ile birleştiği uç bölgesine yürüyünce, en yüksek noktasından kanyonun doğal güzelliklerinin tümü görülebiliyor. Kanyonun en derin bölgeleri ise burada bulunuyor. Kanyonun içinden akan derenin kenarlarında meşe, melengiç, dikenli meşe ve çınar ağaçları yer alıyor.


Bölgede yaşayan İsmet Sümbül, yetkilileri kanyonu incelemek için bölgeye davet ederek, "Bölgenin, bu güne kadar keşfedilmemiş Habeş Kanyonu'nun keşfedilerek dağcılık eğitimi alan üniversite öğrencileri için yürüyüş ve tırmanma parkuru olarak açılması için yetkilileri kanyonu incelemek için bölgeye davet ediyorum" dedi. - GAZİANTEP

Fırat Nehri, Araban, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 04:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arnavutluk 11 dakika arayla iki depremle sarsıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Demirtaş ve Yüksekdağ açıklaması Son dakika: Taha Akgün finalde yenildi! Gümüş madalya kazandı Haliç Köprüsü girişinde bir otomobil alev alev yandı, trafik felç oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 18:35:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Habeş Kanyonu keşfedilmeyi bekliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]