Habeş Kanyonu turizme kazandırılacak - Son Dakika

Habeş Kanyonu turizme kazandırılacak

25.10.2020 14:23
Habeş Kanyonu turizme kazandırılacak, System.String[]

Gaziantep'in Araban ilçesinde bulunan Habeş Kanyonu, yürüyüş ve tırmanış imkanlarıyla dağcılık tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Gaziantep'in Araban ilçesinde bulunan Habeş Kanyonu, yürüyüş ve tırmanış imkanlarıyla dağcılık tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Araban Kaymakamı Abdülhamit Mutlu, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru kanyonu ziyaret ederek sporcularla bir araya geldi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kanyonun 8 bin 650 metre uzunluğunda olduğunu, buradaki dağcılık ve doğa yürüyüşü gibi alanları güçlendireceklerini belirtti.

Bölgeyi turizme kazandırmak için çalıştıklarını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Roma Dönemi, Hitit Dönemi'nin en güzel eserleriyle bir aradayız. İmar master planında Habeş Kanyonu bölgenin en tarihi yeri olarak çıktı. Büyükşehir Belediyesi olarak bizde bunu nasıl değerlendiririz, kanyon turizmini nasıl güçlendiririz diye çalışmaya başladık. Doğa ve doğallık çok daha önemli. Tam da buna dikkat çekmek, bütün dünyaya burayı tanıtmak amacıyla çalışıyoruz. Burada dağcılıkla ilgili önemli bir alan var. 'Sporuyla Yükselen Gaziantep' ile bunu çeşitlendirmek istiyoruz. Arkamızda büyük bir sivil toplum, akademik dünya, dağcılık kulüpleri var. Valimizin liderliğinde bu alanı bütün dünyaya tanıtarak bölgenin ve şehrin ekonomisiyle ilgili önemli bir katkı sağlanacak."

Gaziantep Valisi Davut Gül ise Habeş Kanyonu'nda birden fazla yürüyüş alternatifinin olduğuna dikkati çekerek şehrin her tarafında ayrı güzellikler olduğunu belirtti.

Bölgeyi doğaseverlere göstermek istediklerini ifade eden Gül, "Büyükşehirin güzergahı tespiti ile ilgili çok önemli çalışmaları oldu. Bu alanda çeşitli ağaçlar dikilecek. Buranın birkaç ayırt edici özelliği var. Birincisi yolun sonu Fırat'a ulaşıyor, ikincisi güzergahta çok önemli tarihi eserler var, üçüncüsü ise bozulmamış doğa ile iç içe. Türkiye'de önemli bir yer olacak." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan da bölgenin gün yüzüne çıkartılarak turizme kazandırılacağını belirtti.

Kanyonun bulunduğu alanda Septimius Severus Köprüsü olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bölgenin tarihi bir değeri var. Verimli topraklar ve büyük bir ovaya sahip. Habeş Kanyonu suyu ile Ardıl Barajı yapıldı. Bu baraj sayesinde 25 bin dönüm arazi sulandı ve yeraltı suları korunmuş oldu. Bugün Büyükşehir Belediyesi bizi burada buluşturdu. Bu kanyon ülkemizde bilinmeyen birkaç kanyondan biri. Buranın bitim noktalarından biri Rumkale. Anıt mezarlar, hisarlarla bölge tam bir turizm cenneti."

Milletvekili, Gaziantep, AK Parti, Araban, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Habeş Kanyonu turizme kazandırılacak - Son Dakika


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