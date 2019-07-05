Son Dakika Haberleri: Habib-i Neccar Dağı'ndaki orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü
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Habib-i Neccar Dağı'ndaki orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü

1 saat önce

HATAY'ın Antakya ilçesinde, Habib-i Neccar Dağı'nda çıkan orman yangınında, 2 hektarlık alan zarar gördü.

Habib-i Neccar Dağı'ndaki orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü, System.String[]
HATAY'ın Antakya ilçesinde, Habib-i Neccar Dağı'nda çıkan orman yangınında, 2 hektarlık alan zarar gördü.
İlçe merkezi yakınındaki Habib-i Neccar Dağı'nda ormanlık alandan bugün saat 14.00 sıralarında dumanların yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın, fazla büyümeden söndürüldü. Yangında 2 hektarlık alan zarar görürken, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.


- Hatay
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:53 Kaynak: DHA
Antakya, Hatay, Güncel
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