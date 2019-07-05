Habib-i Neccar Dağı'ndaki orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü
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HATAY'ın Antakya ilçesinde, Habib-i Neccar Dağı'nda çıkan orman yangınında, 2 hektarlık alan zarar gördü.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:53 Kaynak: DHA
HATAY'ın Antakya
ilçesinde, Habib-i Neccar Dağı'nda çıkan orman yangınında, 2 hektarlık alan zarar gördü.
İlçe merkezi yakınındaki Habib-i Neccar Dağı'nda ormanlık alandan bugün saat 14.00 sıralarında dumanların yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın, fazla büyümeden söndürüldü. Yangında 2 hektarlık alan zarar görürken, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
- Hatay
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