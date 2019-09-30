Habibler Mahallesi'ne Yeni Semt Parkı

Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Habibler Mahallesi'ne yeni bir semt parkı daha kazandırıyor.



Kepez Belediyesi, Antalya'nın en yeşil merkez ilçesi Kepez'e yeni yaşam alanları kazandırmaya devam ediyor. Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Habibler Mahallesi'nde bulunan 5550 sokak üzerinde yeni bir semt parkı inşa etti. Toplamda 2 bin 153 metrekare alana sahip olan parkta, Kepez'in diğer semt parklarında olduğu gibi yürüyüş yolları, pergoleler, oturma grupları, çocuk oyun grupları, yeşil alanlar ve spor aletleri yer alacak.



Kepez'e 459 yeni semt parkı



Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından hızla yapım çalışmaları tamamlanan semt parkının, ağaçlandırma işlemleri de yapıldı. Pergoleler, oturma grupları, çocuk oyun gruplarının da tamamlanmasının ardından park, önümüzdeki günlerde Habibler Mahalle sakinlerinin hizmetinde olacak. Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 2019 Ocak ayından itibaren ilçeye toplamda 44 bin 639 metre karelik, 21 yeni semt parkı kazandırdı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün göreve geldiği 2009 yılından itibaren değişen ve gelişen Kepez, 459 adet yeni semt parkına kavuştu. - ANTALYA