Habil Turan'dan Özel Güvenlik Günü ve Haftası kutlama mesajı

Türk-İş Konfederasyonuna bağlı Güvenlik-İş Sendikası Kırklareli İl Temsilcisi Habil Turan, Özel Güvenlik Günü ve Haftası olması nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.Habil Turan, yaptığı açıklamada özel güvenlik görevlilerinin kamu düzenindeki önemine değinerek vatandaşları 'Özel Güvenlik Her Yerde Görmezden Gelme' sloganını toplumsal bir harekete dönüştürmeye davet etti. Habil Turan, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:"Bundan 15 yıl önce, 2004 yılında kanunlaşarak meslek haline gelen Özel Güvenlik Teşkilatının özverili ve başarılı çalışanlarının hatırlanması ve toplumsal farkındalığın oluşabilmesi adına kutlanan değerli gün ve haftayı yeniden kutlayabilmenin coşkusunu yaşıyoruz. 26 Haziran günü tüm özel güvenliklerin gür sesi yeniden duyulacak farkındalığımız hissedilecektir. Özel güvenlikler olarak büyük fedakarlıklarda, gece - gündüz, yaz-kış demeden, vatanımız için, halkımız için, Milletimizin can ve mal güvenliği için 7/24 nöbet tutan özel güvenlik mensuplarıyız. Polis ve askerimiz ile el ele, omuz omuza birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak hizmetimizi sunmaktayız, Özel güvenlik görevlileri olarak her zaman devletimizin emrinde ve milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu 'nun özel güvenlik görevlileri için verdiği önemli katkıları ve İçişleri Bakanlığının çalışmaları ile birlikte 2018 yılında özel güvenlik görevlileri için önemli gelişmeler yaşandı, önümüzdeki yıllarda özel güvenlik görevlileri ve sektör ile ilgili olumlu gelişmeler yaşayacağımızdan şüphemiz yok." - KIRKLARELİ