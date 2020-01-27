Habipler Arnavutköy yolunda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Habipler Arnavutköy yolunda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. - Son Dakika

Habipler Arnavutköy yolunda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

6 saat önce

Habipler Arnavutköy yolunda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

Habipler Arnavutköy yolunda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı., System.String[]

Habipler Arnavutköy yolunda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Arnavutköy, Habipler, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:59 Kaynak: İHA
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