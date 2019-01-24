Habipler Mahmutbey Sapağı Alt Geçidinde Tır Devrildi.
1 saat önce
IHAAW130922-ASA/24-01-2019- Habipler Mahmutbey sapağı alt geçidinde tır devrildi.
IHAAW130922-ASA/24-01-2019
- Habipler Mahmutbey
sapağı alt geçidinde tır devrildi. Tırın sürücüsü araçtan çıkartılırken tırın devrildiği alanda yoğun trafik oluştu. 24.01.2019 13: 09: 22 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:15 Kaynak: İHA
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