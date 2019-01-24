Son Dakika Haberleri: Habipler Mahmutbey Sapağı Alt Geçidinde Tır Devrildi.

Habipler Mahmutbey Sapağı Alt Geçidinde Tır Devrildi.

1 saat önce

IHAAW130922-ASA/24-01-2019- Habipler Mahmutbey sapağı alt geçidinde tır devrildi.

Habipler Mahmutbey Sapağı Alt Geçidinde Tır Devrildi., System.String[]
IHAAW130922-ASA/24-01-2019

- Habipler Mahmutbey sapağı alt geçidinde tır devrildi. Tırın sürücüsü araçtan çıkartılırken tırın devrildiği alanda yoğun trafik oluştu. 24.01.2019 13: 09: 22 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:15 Kaynak: İHA

Mahmutbey, Habipler, 3. Sayfa
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