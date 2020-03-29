Habitat derneği, salgınla mücadelede Genç fikirlere başvuracak - Son Dakika
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Habitat derneği, salgınla mücadelede Genç fikirlere başvuracak

15 dakika önce

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 14-17 yaş arası liseli gençlere yönelik bir online ideathon düzenleyecek.

Habitat derneği, salgınla mücadelede Genç fikirlere başvuracak, System.String[]

Toplumsal değişim ve gelişimin öncüsü olma hedefiyle faaliyet gösteren Türkiye Vodafone Vakfı, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadeleye destek vermek üzere harekete geçti. Habitat Derneği ile işbirliği yapan Vakıf, 14-17 yaş arası lise öğrencilerine yönelik "Yarını Kodlayanlar Online Covideathon" düzenleyecek. Bu kapsamda öğrencilerden virüs salgınının halk üzerinde yarattığı olumsuz etkileri minimuma indirecek bir teknolojik fikir geliştirmeleri istenecek. Salgınla ilgili farkındalık yaratmak ve uygulanabilir bir fikri hayata geçirmek amacıyla düzenlenen online ideathon için 3 Nisan'a kadar başvuru yapılabilecek.

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, şöyle konuştu:

"Bir pandemiye dönüşen koronavirüs salgını nedeniyle dünyada ve Türkiye'de olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Toplum olarak birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmemiz gereken bir dönemdeyiz. Türkiye Vodafone Vakfı olarak, 'iyilik için teknoloji' vizyonumuzla teknolojiyi insan hayatını iyileştirmek için kullanıyoruz. Bu doğrultuda, lise öğrencilerine yönelik bir online ideathon düzenlemeye karar verdik. Öğrencilerimizden, virüs salgınının halk üzerinde yarattığı olumsuz etkileri minimuma indirecek bir teknolojik fikir geliştirmelerini isteyeceğiz. Amacımız, salgınla ilgili farkındalık yaratmak ve uygulanabilir bir fikri hayata geçirmek. Koronavirüs salgınını hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla atlatacağımıza inanıyoruz. Salgınla mücadelede genç fikirlere ihtiyacımız var. 'Yarını Kodlayanlar Online Covideathon'una tüm liselileri davet ediyoruz."

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise şunları kaydetti:

"Ülkemizde ve dünyada var olan koronavirüs gündeminin herkes için bir kriz yarattığı gerçeği var. Bizler de geleceğimizin mimarı olacak gençlerle böylesine küresel bir krizi nasıl çözümleyebileceğimizi, teknolojiyi de kullanarak nasıl ilerleyebileceğimizi online ideathon sürecinde birlikte değerlendireceğiz. Habitat Derneği olarak, yıllardır gençlerle çalıştık, fikirlerinin ve çalışmalarının ülkemize faydalı olduğu birçok nokta gördük. Şimdi de küresel bir gündem varken bu krizi ve geleceğimizi en parlak fikirlerle inşa edeceğiz. Yapacağımız online ideathon ile liseli gençlerimizi dünyayı değiştirecek adımlar atmaya bekliyoruz."

Online mentorluk alacaklar

Liseli gençler, online ideathon'a 2-4 kişilik takımlar halinde katılabilecek. Ideathon'a katılmak isteyenler, kendi takımları adına online olarak başvuracak. Başvuruyu yapan takımlar, 2 gün boyunca online kanallar üzerinden mentorluk alacak. Mentorlar, bu süreçte, fikir geliştirme, etki analizi, girişimciliğe adım, pazarlama konularından biri veya birkaçı üzerine ideathon takvimi üzerinden belirtilecek saat ve online programda canlı eğitim de verecek. 2 günlük proje geliştirme sürecinin sonunda takımlar projelerini ideathon komitesine iletecek. Gelen projeler arasında yapılacak ön değerlendirmenin ardından finale kalacak 10 takım belirlenecek. Final aşamasında, projelerini sunulabilir hale getiren takımların her biri birer temsilci belirleyecek. Bu temsilciler, projelerini sadece jürilerin ve takım temsilcilerinin bulunacağı telekonferansta 5 dakika içinde sunacak. Jürinin yapacağı puanlamanın ardından ilk 3 takım belirlenerek duyurulacak. Online ideathon'da dereceye girenlere toplam 17 bin TL değerinde teknoloji çeki dağıtılacak.

Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 12:02 Kaynak: Bültenler

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