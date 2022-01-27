Hablemitoğlu ailesinin avukatı Barkın: "Yıllar sonra suikast aydınlanabilir" - Son Dakika

Necip Hablemitoğlu ailesinin avukatı Ersan Barkın, katil zanlısının yakalanıp Türkiye'ye getirilmesinin ardından İHA'ya değerlendirmelerde bulundu. Barkın, "Kişinin vereceği ifadede olayla ilgili başka kişiler de dosyaya dahil edilebilir. Bu da yıllar sonra suikastın aydınlatılmasına katkı sağlayabilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan bilgide, Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır Ukrayna'da Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonuyla yakalanıp Türkiye'ye getirildiği belirtildi.

Canlı yayında Bozkır'ın MİT tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirildiğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "MİT uzunca süredir bu suikastın katil zanlılarından olan Nuri Gökhan Bozkır'ın izini sürüyordu. İstihbaratımız, Ukrayna'da saklandığını tespit etti ve bu şahsın yakalanarak ülkemize getirilmesi konusunda Zelenskiy ile de, önceki devlet başkanlarıyla da konuştuk. Bu kişi cinayetin zanlısı olarak ülkemiz yargısına hesap veriyor. Bu iş neticelendi, FETÖ'yle irtibatı dışında DEAŞ'a silah ve mühimmat temin ettiği de bilinen birisi" ifadelerini kullandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün devlet içerisinde nasıl kadrolaştığını anlatan 'Köstebek' isimli kitabını yayımlamadan önce öldürülen Hablemitoğlu'nun avukatı Ersan Barkın, katil zanlısının yakalanıp Türkiye'ye getirilmesi hakkında şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan ve yakalanıp Türkiye'ye getirildiği ifade edilen kişi, soruşturma dosyası için çok kritik bir isim. Şu an MİT tarafından alındığını ve ülkeye getirildiğini öğreniyoruz. Kişinin suikastın neresinde olduğuna dair değerlendirme yapmak olanaklı değil henüz ancak dosya içeriğinde ulaşılan bilgiler dahi, bu kişinin suikast öncesinde ve suikast gününde, olaya dair bilgi sahibi olduğunu gösterir ciddi şüpheler oluşturuyordu. Bu nedenle zaten kişi hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Bu aşamada, kişinin vereceği ifadede olayla ilgili başka kişiler de dosyaya dahil edilebilir. Bu da yıllar sonra suikastın aydınlatılmasına katkı sağlayabilir."

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Nuri Gökhan Bozkır hakkında 2019 yılında kırmızı bülten çıkarılmıştı. Ukrayna'dan iltica talebinde bulunan ancak reddedilen Bozkır, ev hapsine mahkum edilmiş ve o evden firar etmişti. Bozkır'ın izini süren MİT, detaylı bir çalışma sonrası yakalayıp zanlıyı Türkiye'ye getirdi. - ANKARA