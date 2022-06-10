Hablemitoğlu Cinayetiyle İlgili Gözaltına Alınan Fikret Emek'in Avukatı: "Böyle Bir Cinayet İçinde Olan, Değil Türk Subayı ve Askeri, İnsan Dahi...

Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Özel Kuvvetler İstihbarat Şube Müdürü Fikret Emek'in avukatı Yusuf Erikel, müvekkiliyle görüştüğünü belirterek, "Ne müvekkilim Fikret Emek ne de hiçbir Türk subayı ve Özel Kuvvetler kahramanının elinde asla bir masumun kanı yoktur. Böyle bir cinayet içinde olan, değil Türk subayı ve askeri; insan dahi olamaz. Müvekkilim gazi Fikret Emek ve görevli olduğu kurumun masum olduğu yakında görülecektir" açıklamasını yaptı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı ile ilgili yürüttüğü soruşturması kapsamında eski Özel Kuvvetler İstihbarat Müdürü Fikret Emek, dün sabah İstanbul Havalimanı'nda yakalanmıştı. Gözaltına alındıktan sonra soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya götürülen Emek'in avukatı Yusuf Erikel, müvekkili ile görüştükten sonra yazılı bir açıklama yaptı.

Müvekkili Fikret Emek'in Ergenekon sürecinde de mağdur olduğunu belirten avukat Erikel'in açıklaması şöyle:

"CİNAYETİN AYDINLANMASI İÇİN YILMADAN MÜCADELE EDEN EMNİYET MAKAMLARINA TEŞEKKÜR EDERİZ: Bu ülkenin bir değerli evladı olan ve cinayet sonucu vefat eden merhum Necip Hablemitoğlu ile ilgili yıllar sonra bu cinayetin aydınlanması için yılmadan gayret eden, siyasi, adli ve emniyet makamlarına özellikle teşekkür ederiz. Malum insani ve ahlaki değerler mahrumu olan bazı çevreler hala kimi insanlara gereksiz iftira atarak, özellikle asker müvekkil ve görev yaptığı Özel Kuvvetler algısı ile ilgili negatif bazı aptalca yaygaraya müvekkilim adına üzücü duruma sebep olsa da inşallah; merhum Hablemitoğlu cinayetiyle ilgili takibin olması bir noktada ülkemiz adaleti ve emniyet ortamı için umarız rahmete vesile olacaktır.

BİR MAZLUM KİŞİNİN KANINA GİRECEK ADİLİK VE ŞEREFSİZ CANİLİK YAPACAĞI OLASILIK DIŞIDIR: Müvekkilim ve içinde olduğu Özel Kuvvetler ve TSK asla ne kurumsal manada ne direk ve dolaylı etki manasında asla ve asla uzaktan yakından bir alaka içinde olmamıştır. Özel Kuvvetler'in görevi yasada bellidir ve emir komuta noktasında olanlar asla ve asla ne hukuk ne ahlak düzeyinde hatalı bir etki içerecek eylemde olmazlar, olamazlar. Her şey vatan için diye canını feda eden bir yapının, bir mazlum kişinin kanına girecek adilik ve şerefsiz canilik yapacağı olasılık dışıdır.

MÜVEKKİLİM, HAKKINDAKİ İFTİRALARLA ALAKASI OLMAYACAK DÜZEYDE İMAN VE ŞEREF SAHİDİR: Müvekkilim görev esnasında aldığı kurşun yaraları canlı şekilde narkoz olmadan vücudundan alınmış ve 'ölmüş dirilmiş' denecek süreci bire bir yaşamış bir gazidir. ve hakkında iddia edilen iftiralarla alakası olmayacak düzeyde bir iman ve şeref sahibidir. İnşallah, emniyet ve gözaltı süreci bu bağlamda bunun yeniden ispatı olacaktır.

ALLAH YARDIM ETSE DE KATİL BULUNSA: Müvekkilim Emniyet'te sadece gözaltında değil, aynı zamanda emniyette ve huzur içindedir. Yıllar sonra bu masum insanın hakkını tesis ile ilgili süreçte zor noktada da olsa, Allah yardım etse de bu katil bulunsa. Varsın biz biraz daha çile çekelim. Evet zor ama tersinden bu da bir adalet hizmeti diyecek kadar, hassasiyet içinde ve asalet ve gurur içinde bu süreci takip etmektedir.

BİR KIRGINLIK OLMADAN İFADE SÜRECİNİ BEKLEMEKTEDİR: Zaten ilgisi olmadığı mutlak olan bu yaşanmış acı ve üzücü olayda, 'Keşke bu cinayet çözülse de merhumun ruhu şad olsa, yakınları da mutlu olsa' diye düşündüğü için gözaltı sürecinde, asla bir kırgınlık içinde olmadan adalet sürecini ve ifade sürecini beklemektedir. İnşallah, kısa bir süre sonra ifade verecek ve onu gözaltına alanların da O'nun masum olduğuna kani oldukları noktada, hukuka olan inancım gereği kendisi serbest kalacaktır.

BÖYLE BİR CİNAYET İÇİNDE OLAN, DEĞİL TÜRK SUBAYI VE ASKERİ, İNSAN DAHİ OLAMAZ: Gerek Ergenekon sürecinde gerek asker olup Özel Kuvvetler mensubu olup bu haberler nedeniyle üzülen dostları ve insanlar bilsin ki ne müvekkilim Fikret Emek ne de hiçbir Türk subayı ve Özel Kuvvetler kahramanın elinde asla bir masumun kanı yoktur. Böyle bir cinayet içinde olan, değil Türk subayı ve askeri, insan dahi olamaz. Bu kısa zamanda adalet önünde de ispat edilecektir. Bu gözaltı süreci yasal bir durumdur ve ülkemiz şu aşamada adalete giden yolda bu usulleri kullanıyor. Bu gözaltı süreci aslında gereksiz ve faydasız bir çare arayışıdır. Yani suçluya; suçu sorulmaz. Devlet öyle bir altyapı ve sistemiyle olaylara vakıf olur ki; suçluya 'Yaptın mı?' demez. 'Bunu yaptın al deliller' ve 'buyur cezan' der.

NİCE İNSANLAR GÜNLERCE GÖZALTINDA, AYLARCA TUTUKLU KALARAK YIPRATILMAKTADIR: Ama ilahi tavsiyelere kapalı, çağdaş sanılan manasız ceza usulleri ve hukuk sistemi müvekkilim gibi ülkede nice insanları günlerce gözaltında ve aylarca tutuklu kalarak sosyal ve çevresel noktada gereksiz yere yıpratılmaktadır. İnşallah müvekkilim ve müvekkilim gibi hiçbir kişi manasız yere günlerce emniyette ikamet etmez.

GAZİ FİKRET EMEK VE GÖREVLİ OLDUĞU KURUMUN MASUM OLDUĞU YAKINDA GÖRÜLECEKTİR: Tekrar ediyorum, Allah bu maktul ve masum insana rahmet eylesin ve hakkını emniyet ve devlet eliyle en kısa zamanda ikame eylesin. Ama hayatı devlet için geçmiş, yıllarca Ergenekon sürecinde Silivri'de yatmış ve ömrü gitmiş bir insanın üstünden define arar gibi, suçlu mantığında, güya hukuki süreç deme manasızlığı da kısa zamanda dileriz biter. En kısa zamanda olacağı bir dünya adına. Müvekkilim gazi Fikret Emek ve görevli olduğu kurumun masum olduğu yakında görülecektir."