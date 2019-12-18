Hablemitoğlu mezarı başında anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hablemitoğlu mezarı başında anıldı - Son Dakika

Hablemitoğlu mezarı başında anıldı

6 saat önce

Ankara'da 17 yıl önce evinin önünde silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, mezarı başında anıldı.

Ankara'da 17 yıl önce evinin önünde silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, mezarı başında anıldı.

Çankaya Portakal Çiçeği Sokağı'ndaki evinin önünde silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu için Karşıyaka Mezarlığın'daki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Şengül Hablemitoğlu eşinin kabrinin başına Türk bayrağı astıktan sonra karanfil bıraktı.

Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kendilerinin yalnız olmadıklarını belirterek, "Bu kaderi yaşayan bu sonu yaşayan ilk ve son aile değiliz bizim gibi yüzlerce insan var. Lütfen artık kimse ölmesin, yaşadığımız topraklarda bu ölümlerin geride bıraktıkları olarak bu anmaları böyle yapmayalım olmasın. Herkesin sıradan hayatının sıradan bir ölümü olsun." diye konuştu.

Hablemitoğlu, şunları kaydetti:

"Bu travmatik ölümlerle biz anmalar yapmayalım lütfen bu ölümler dursun. Tek talebimiz bu aslında bir yandan adaleti dilerken bir yandan da adaleti ederken, hakkımız olan adaleti... Bu ölümlerinde durdurulmasını istiyoruz. Bunca insanın ölümüne göz yuman, bunca insanı öldürmeye hakkını kendinde bulan insanların artık durdurulmasını istiyoruz. Çünkü bugün geldiğimiz noktada bu süreç 3 yıllık bir süreçtir öncesi yok.

Görülmüştür ki devletin karanlık bazı insanları birşeyler yapıyorlar bir yerlerde. Biz de onların verdikleri kararların bedellerini ödüyoruz. Kimsenin buna hakkı yok, bu ölümler çoğalmasın bunu diliyoruz. Bu mesajı verelim lütfen, bunu talep edelim buna sesimizi yükseltelim. Bu ölümler çoğalmasın, belli ki birileri kendi kendine bu işleri yapıyor buna izin verilmesin."

Anma törenine, Hablemitoğlu'nun ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı.c

Hablemitoğlu mezarı başında anıldı

Ankara Üniversitesi, Necip Hablemitoğlu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:35 Kaynak: AA
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