Hablemitoğlu'nun katil zanlısından FETÖ propagandası - Son Dakika

Hablemitoğlu'nun katil zanlısından FETÖ propagandası

25.11.2020 15:06
Hablemitoğlu'nun katil zanlısından FETÖ propagandası, System.String[]

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır, Türkiye'ye iade edilmesiyle ilgili Ukrayna'daki yargı süreci sona yaklaşırken FETÖ propagandası yapmaya başladı.

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır, Türkiye'ye iade edilmesiyle ilgili Ukrayna'daki yargı süreci sona yaklaşırken FETÖ propagandası yapmaya başladı. Şüpheli Bozkır, Ukrayna'daki Strana.ua adlı bir haber sitesine röportaj vererek, FETÖ'nün MİT TIR'larına ilişkin propagandasını tekrarladı.

Ukrayna'da firari FETÖ'cülere ait bir internet sitesi de röportajı Türkçe'ye çevirerek yayınladı. DHA'ya bilgi veren güvenlik uzmanları, 18 yıldır faili meçhul olan Hablemitoğlu cinayetinin kilit şüphelisi Bozkır'ın Türkiye'ye iade edileceğini anladığı için FETÖ söylemlerini kullanmaya başladığını, Avrupa ülkelerinden birine sığınmak için bu röportajı verdiği değerlendirmesi yaptı.  Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Necip Hablemitoğlu cinayetinin kilit şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır, Türkiye'ye iade edilmesiyle ilgili Ukrayna'daki yargı süreci tamamlanmak üzereyken dikkat çekici bir röportaj verdi. Ukrayna'daki Strana.ua adlı bir haber sitesine röportaj vererek, FETÖ propagandasını tekrarladı. Ukrayna'da firari FETÖ'cülere ait bir internet sitesi de röportajı Türkçe'ye çevirerek yayınladı. Türkiye'ye iade edilmemek için bugüne kadar her yolu deneyen şüpheli Bozkır, bu kez de FETÖ söylemlerini kullandı. Bozkır Türkiye'yi uluslararası kamuoyunda zor durumda bırakmak için hazırlanan FETÖ propagandasına kendisini de dahil etti.

FETÖ'CÜLER GİBİ AVRUPA KORUMASI ALMA ÇABASINDA

DHA'ya bilgi veren güvenlik uzmanları Hablemitoğlu'nun katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır'ın diğer FETÖ'cüler gibi Avrupa'ya sığınma planları yaptığını, bu nedenle böyle bir röportaj verdiği değerlendirmesi yaptı. Örgütün Türkiye'yi uluslararası kamuoyunda zor duruma düşürmek için kara propaganda yaptığını, firari tüm FETÖ'cülerin bulundukları ülkelerde benzer yalan senaryoları yayma çabasında olduğunun uzun zamandır takip edildiğini belirten güvenlik uzmanları, Hablemitoğlu cinayetinin kilit şüphelisi Bozkır'ın da Avrupa ülkelerinden birine iltica edebilmek için aynı senaryoya dahil olduğunun anlaşıldığını ifade etti. Türkiye'nin 18 yıldır faili meçhul kalan Hablemitoğlu cinayetinin aydınlatılması ve katillerin yakalanması için büyük gayret gösterdiği, Ukrayna makamlarına bu şüphelinin iadesinin de adaletin yerini bulması için çok önemli olduğunun anlatıldığını belirten güvenlik uzmanları, iadesinin sağlanacağının düşünüldüğünü ifade etti.

FETÖ'CÜ İNTERNET SİTESİ YAYINLADI

Şüpheli Bozkır'ın verdiği röportaj FETÖ'den iadesi istenen Ukrayna'da faaliyet gösteren bir örgüt üyesinin yönettiği internet sitesinde Türkçe'ye çevrilerek yayınlandı. FETÖ'nün internet sitesi, Hablemitoğlu cinayetinin kilit şüphelisinin röportajını geniş olarak verdi.

TÜRKİYE'YE İADE KARARI VERİLMESİ BEKLENİYOR

Hablemitoğlu cinayetinin kilit şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır'ın, Ukrayna Devlet Göç İdaresi'ne yaptığı sığınma talebi reddedilmiş, ardından Kiev Bölge İdare Mahkemesi'ne yaptığı itiraz da kabul edilmeyince temyize başvurmuştu.  Bozkır'ın Kiev Altıncı Temyiz İdare Mahkemesi'ndeki itirazı da reddedildi. Şüphelinin, kararın resmen bildirilmesinin ardından 30 gün içinde Ukrayna Yüksek Mahkemesi'ne son bir itiraz hakkı bulunuyor. Kiev Savcılığı'nın, Yüksek Mahkeme'nin de itirazı reddetmesi halinde Bozkır'ın Türkiye'ye iadesi yönünde karar vermesi bekleniyor.


Hablemitoğlu'nun katil zanlısından FETÖ propagandası

Fetullahçı Terör Örgütü, Resmi Gazete, Ukrayna, Türkiye, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Hablemitoğlu'nun katil zanlısından FETÖ propagandası - Son Dakika Dünya


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