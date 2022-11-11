Akademisyen Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması 20 yıl sonra tamamlandı! 10 şüpheli hakkında dava açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Akademisyen Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması 20 yıl sonra tamamlandı! 10 şüpheli hakkında dava açıldı

11.11.2022 23:22
Akademisyen Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması 20 yıl sonra tamamlandı! 10 şüpheli hakkında dava açıldı

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'na düzenlenen suikastle ilgili soruşturması kapsamında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile firari emekli Albay Levent Göktaş'ın da aralarında bulunduğu 10 şüpheli hakkında dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun, akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de evinin önünde uğradığı silahlı saldırıyla ilgili soruşturması kapsamındaki iddianame tamamlandı. İddianamede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile örgüt yöneticilerinden Mustafa Özcan, Aydın Köstem ve Enver Altaylı, Hablemitoğlu'nu tasarlayarak öldürmeye azmettirmekle suçlandı. Firari emekli Albay Levent Göktaş, şüpheli emekli yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ve emekli binbaşı Fikret Emek'in Hablemitoğlu'nu "tasarlayarak öldürdükleri"ne iddianamede yer verildi.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA İSTENİLEN CEZA BELLİ OLDU

Bu kapsamda söz konusu isimlerin "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına çarptırılması talep edilen iddianamede, ayrıca Göktaş'ın "örgüt kuruculuğu"ndan 8 yıla, Mumcuoğlu ve Emek'in ise "suç örgütüne üyelik"ten 4 yıla kadar daha cezalandırılmaları istendi.Eski yüzbaşı Nuri Bozkır ile FETÖ firarisi Serhat Ilıcak'ın da "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 20 yıla kadar hapsi istenirken, Bozkır'ın "suç örgütüne üyelik"ten 4 yıla kadar daha cezalandırılması talep edildi. Şüpheli Mehmet Narin hakkında "suç örgütüne üye olmak"tan 4 yıla kadar hapis istendi, 9 şüpheli için takipsizlik kararı verildi.

SUİKASTIN ÜZERİNDEN 20 YIL GEÇTİ

Akademisyen Necip Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002'de evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Hablemitoğlu'nun dikkatleri üzerine çekmesine neden olan çıkışı ise FETÖ'nün sözde "cemaat" olarak bilindiği yıllarda bu yapıya yönelik tespitleriydi. "Gülen cemaati"nin devlet içine sızarak kritik kadroları tuttuğuna dikkati çeken Hablemitoğlu, "Köstebek" isimli kitabında "Gülen cemaati"nin silahlı örgüt halini almaya başladığı tespitini yaparak yapıyı "Fetullahçılar" olarak tanımladı.

Örgütün hedefi haline gelen Hablemitoğlu,18 Aralık 2002'de evinin önünde başından vurularak öldürüldü.
Üzerinden yıllar geçmesine rağmen faili meçhul kalan Hablemitoğlu dosyası, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden kısa bir süre önce yeniden raftan indirildi. Suikasta ilişkin detaylar yeniden incelendi, ulaşılan bilgiler, cinayetin FETÖ tarafından işlenmiş olabileceği şüphesini beraberinde getirdi.

BOZKIR, TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Soruşturmayı genişleten savcılık, o dönem Ukrayna'da bulunan şüpheli eski asker Nuri Gökhan Bozkır hakkında kırmızı bülten çıkardı. MİT tarafından 27 Ocak 2022'de Türkiye'ye getirilen Bozkır, 8 Şubat'ta "suç örgütü üyeliği" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından tutuklandı.

Şüphelinin beyanları doğrultusunda, 8 Haziran 2022'de emekli albay Levent Göktaş, emekli binbaşı Fikret Emek, suikastın tetikçisi olduğu iddia edilen emekli yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu'nun aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

23 YIL CEZA ALDI

Aralarında Emek ve Mumcuoğlu'nun da bulunduğu 4 kişi tutuklandı, diğer 4 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı, adresinde bulunamayan Göktaş'ın firar ettiği belirlendi. Soruşturma kapsamında tutuklanan bir diğer şüpheli ise daha önce "FETÖ üyeliği" ve "casusluk" suçlarından 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan eski istihbaratçı Enver Altaylı oldu.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Necip Hablemitoğlu suikasti soruşturmasını tamamlayan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ elebaşı Gülen'in de aralarında bulunduğu 10 şüpheli... Necip Hablemitoğlu suikasti soruşturmasını tamamlayan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ elebaşı Gülen'in de aralarında bulunduğu 10 şüpheli...

Necip Hablemitoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akademisyen Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması 20 yıl sonra tamamlandı! 10 şüpheli hakkında dava açıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:18 TFF'den kulüplere net uyarı: Yedek kulübesine koyduğunuz televizyonları kaldırın
00:03 Bakan Soylu'dan Özgür Özel'e sert sözler: DHKP-C'li teröristlere sahip çıkıyor, CHP'de bunun hesabını soracak bir vatansever yok mu?
23:41 Adana Demirsporlu oyuncu Belhanda'nın kırmızı kartı öncesi dikkat çeken detay
23:04 Aydın'da kalçasını kırıp doktora giden yaşlı kadının vücudundan odun parçası çıktı
23:00 A Milli Erkek Basketbol Takımı, Belçika engelini rahat aştı: 86-52
22:38 Akademisyen Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması 20 yıl sonra tamamlandı! 10 şüpheli hakkında dava açıldı
22:37 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'dan dikkat çeken asgari ücret sözleri: 14 bin TL yapacağız
22:28 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Herson'un Rusya'nın elinden geri alınmasını yorumladı: Bugün tarihi bir gün
21:54 ABB meclisinde AK Partili isimden Mansur Yavaş'a "cumhurbaşkanlığı adaylığı" eleştirisi: Hülyalara dalıp gidiyor, Ankara'yı bu uğurda feda ediyor
19:00 İmamoğlu'nun eşiyle dans etmesine AK Partili Turan'dan tepki: Atatürkçülük 10 Kasım'da dans ederek değil, cumhuriyetimizi ayağı kaldırarak olur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2022 00:27:13. #1.13#
SON DAKİKA: Akademisyen Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması 20 yıl sonra tamamlandı! 10 şüpheli hakkında dava açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement