Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 4 şüpheli serbest - Son Dakika
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Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 4 şüpheli serbest

16.06.2022 08:17
Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 4 şüpheli serbest

ANKARA Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı, 4 şüphelinin de gözaltı süresi uzatıldı.

ANKARA Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü adli kontrolle serbest bırakıldı, 4 şüphelinin de gözaltı süresi uzatıldı.

Ankara'da evinin önünde düzenlenen suikast sonucu 18 Aralık 2002'de yaşamını yitiren akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır, 27 Ocak 2022'de, MİT tarafından Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Bozkır, 8 Şubat'ta 'örgüt üyeliği' ve 'tasarlayarak öldürme' suçlarından tutuklandı. Bozkır ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle 6 kişi, 3 Şubat'ta gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, 2'si 15 Şubat'ta tutuklandı. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında yapılan ikinci dalga operasyonda emekli Binbaşı Fikret Emek, emekli Yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, emekli Astsubay Kamil Metin, Memiş Aytekin, Bülent Kutsal, Altan Bora, Osman Tuncer ve Tan Dervişoğlu gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek, Ankara Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden Bülent Kutsal, Altan Bora, Osman Tuncer ve Tan Dervişoğlu, çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı. Diğer 4 şüphelinin ise gözaltı süresi uzatıldı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hablemitoğlu suikastı soruşturmasında 4 şüpheli serbest - Son Dakika

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